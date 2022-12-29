雲豹能源規畫明年首季上市 可望躍居上市能源新星

台灣證券交易所日前舉行董事會，決議通過雲豹能源（6869）申請創新板上市一案，雲豹能源在一年之內從興櫃成功轉創新板，預計112年第1季上市，將可望成為能源股新星。

雲豹能源目前台南北門漁電共生案場裝置量為128MW（百萬瓦），本月已完成併網108MW，尚未併網的部分將在112年第2季前完成，目前為全台已完工併網的最大漁電共生場域。

展望112年，此漁電共生案場將為公司帶來穩定及長期的維運收入；另外，雲豹能源也聘請養魚顧問來輔導養殖戶，引進水產養殖科技、整合科技與職人專業技術、提供智慧養殖營運模式以確保漁獲產量，將在國內大型室外漁電共生案場樹立示範標竿，且有利未來將此套科技養殖營運模式複製在其他漁電共生案場，更鼓勵年輕人回鄉就業，就算不是水產養殖相關系畢業，也能投入漁業養殖，帶動地方創生，創造光電產業、養殖業雙贏局面。

雲豹能源表示，儲能將是112年營運重點項目，除了正進行位於宜蘭裝置量200MW的儲能案場建置，雲豹能源轉投資的恩富資本與子公司台普威，奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案也預計完工。

雲豹能源在提供儲能調頻服務之後，也將發展具備調頻及電能轉移功能的E-dReg以及光儲、風儲等。同時，持續蒐集各案場運轉數據以及台灣電力環境數據，未來計畫導入人工智能、大數據等資訊科技進行分析運算，以利雲豹能源所持有之儲能案場皆能保持高效應用及報酬最佳化。

售電業務更是炙手可熱，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電自110年迄今已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約售電用戶超過20間，售電簽約年限不乏有2年、5年、10年甚至20年，轉供總度數超過8億度綠電，目前簽約合作簽約供電之案場亦超過30個累計超過100MW。

在離岸風電開發方面，由雲豹能源所加入的「離岸風電台灣隊」投資的海盛（Formosa 4）獲得第三階段區塊開發入場券，未來，雲豹能源將協助團隊與政府溝通，讓國產化得以順利執行。

雲豹能源累計今年前11月營收51.85億元，年增895.7%。市場預估，112年太陽能案場穩定發展，加上儲能案場開花結果，以及子公司煒盛環科所承攬的政府汙水處理標案等相關工程收入陸續挹注，營運動能強進，整體獲利表現將續升溫。