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家電汰舊換新潮 燦坤超前佈署加碼K幣、最高折萬元

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
燦坤。圖／燦坤提供
燦坤。圖／燦坤提供

經濟部日前已宣布自2023年起全新「家電汰舊換新節能補助政策」將正式上路，燦坤（2430）作為3C通路領導品牌也搶先推出相關優惠，不僅搶先響應政府節能政策，也率先搶攻明年的家電舊換新商機，再加上燦坤推出的K幣折扣，合計最高將可有萬元的補助。

燦坤表示，政府大動作以政策補助推動住宅家電汰舊換新，燦坤則是順勢推出，即起4大家電汰舊換新獨家補助計畫，只要於活動期間至燦坤購買指定節能家電，包括冰箱、洗衣機、空調、電視即可額外獲得5,000燦坤K幣，再加乘冰箱及空調品類之政府補助及貨物稅減免共計最高5,000元補助金，新的一年汰舊換新來燦坤最高補助上看萬元。

此外，燦坤再推出購買指定家電商品還可再享舊換新加碼贈禮，包括購買Panasonic 650公升六門日製變頻玻璃冰箱活動價現省10,000元，其中包括加碼5,000燦坤K幣及5,000元政府補助，再送BRITA濾水壺，還有原廠加碼贈品；另外，購買LG一對一雙迴轉變頻單冷空調，同樣享有K幣回饋加上政府補助最高可折10,000元，加碼再送超值滿額禮。燦坤搭上政府補助，順勢大搶家電舊換新商機，預期也將有利營運表現。

燦坤 家電 冰箱

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