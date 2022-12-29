萬國法律事務所出書 公開經營權攻防戰略與戰術

萬國（9950）法律事務所今年出版《問鼎》一書，公開企業經營權攻防戰略與戰術，今（29）日舉辦「經營權爭奪之皇冠上珠寶」專題演講暨新書發表會。

近期泰山（1218）經營權之爭，萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升以公司法第185條「主要部分之營業或財產讓與認定」，提到目前國內實務對於公司面臨經營權爭奪時，經營者之行為，是否違反忠實及注意義務，似乎尚缺乏一套具體的審查標準。

他認為，我國宜建構一套防禦措施之司法審查標準，以面對未來日益增多的經營權爭奪之爭議案件。

近年來，隨著國內公司經營權爭奪之事件頻傳。近期泰山經營權爭奪，隨著市場派龍邦（2514）的持股比重突破四成大關，公司派開始採取反制措施，申讓重要轉投資全家（5903）的持股，一口氣出脫手中近九成的全家持股。

這也引起市場派大股東龍邦質疑，公司派草率處理全家持股，有賤賣資產、掏空公司之嫌，且處分全家持股未經股東會決議通過，罔顧股東權益。公司派則回應，出售業外轉投資可使經營團隊更專注於本業經營，減少對業外收益的依賴，且處分之收益未來可用於本業相關投資。

換言之，面對市場派來勢洶洶，公司派採取激進手段，拋售收購者有興趣之資產，讓市場派就算未來入主，也無法享受業外獲利，以降低收購者的誘因。

然而，有疑義者，董事在面對公司經營權爭奪時，應如何拿捏處分公司重大資產之分際以及責任？又公司處分重大資產僅需董事會同意，抑或尚需經股東會同意？

目前我國公司法第23條第1項規定，「公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。」據此，身為公司負責人的董事，對於公司負有忠實義務（Duty of loyalty）與善良管理人之注意義務（Duty of care）。

因此在公司日常營運情形下，董事應確保其係在資訊充足的情況下做出決策，且不得利用公司董事身分圖謀自身利益。惟在遭受敵意收購時，董事的義務將會發生一定程度之質變。

由於公司董事可能需要考量捍衛經營權、防禦手法是否合法有效，以及在受到敵意收購時如何持續有效的經營公司，也因此於敵意收購下，董事義務之具體內容與一般公司營運的內容可能有所不同。

以美國法為例，美國公司法制下，董事負有受託義務。在一般案件中，公司董事做出商業決定，受到「經營判斷法則」（business judgment rule）之保護。

也就是在經營判斷法則下，除非原告能證明被告董事有不符合經營判斷法則之要件，否則法院會推定董事於商業決策時，是在充分獲悉資訊的基礎上，善意且真誠地相信其行為是符合公司的最佳利益。

然在公司經營權爭奪時，由於董事存在著與生俱來的利益衝突，其行為往往係基於個人利益而非公司或股東利益。

公司董事在面臨經營權爭奪或敵意併購時，往往會採取各種防禦措施，來阻礙或對抗市場派的挑戰。惟公司派之所以採取防禦措施，或有為公司之利益、或為經營者自身利益，不一而足。

然而，目前國內實務對於公司面臨經營權爭奪時，經營者之行為是否違反忠實及注意義務，似乎尚缺乏一套具體的審查標準。其次，公司處分重大資產是否需經股東會同意問題，公司法第185條就涉及公司營業政策或財產之重大變更，訂有規範。

換句話說，公司處分重大資產是否需經股東會同意之焦點在於，該重大資產究竟是否屬於公司法第185條第1項第2款所明定的「主要部分之營業或財產」。若屬該條所稱之「主要部分之營業或財產」，則需經股東會特別決議。反之，僅經董事會決議即可。

實務上，關於公司法第185條第1項第2款所稱「主要部分」之認定，則有營業或財產之轉讓足以影響公司所營事業之不能成就、依主要財產之財產目錄認定、質與量分析之認定基準三種主要見解 。

同時，對於公司法第185條第1項第2款所明定的「主要部分之營業或財產」，學說及實務對其認定標準亦存有爭議。由於其涉及公司經營權爭奪時，公司處分重大資產僅需董事會同意，抑或尚須經股東會同意，因此國內實務亦有必要建立一套一致性的標準，以供遵循。