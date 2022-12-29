國發會公布淨零轉型行動計畫 工總認挑戰艱鉅提4建議

國發會日前公布我國淨零轉型「十二項關鍵戰略行動計畫」，工總表示，原訂2030年達成減碳20%的目標，已是很艱鉅的挑戰，現在提高至24%正負1%，更是難以獨力承擔之重，盼政府積極提出措施、提供資源，協助產業達成淨零轉型目標。

工總表示，經濟部針對產業採取先大後小，以大帶小的模式，由國營企業以身作則，同時結合產業公協會及供應鏈中心廠作法，推動中小企業建立碳盤查與減碳能力，然而，部分中小企業對於淨零碳排及對於其永續經營重要性的認知仍顯不足，遑論採取行動。因此，建議政府結合產業公協會及供應鏈中心廠，強化宣導，提升中小企業的減碳意識。

工總指出，建立廠內碳排放盤查已為當務之急，然而，國內目前查證量能不足，查證方案未必能貼近一般中小企業的需求，費用亦非一般中小企業所能負擔，工總目前正準備推動相關碳盤查機制，可提供中小企業實施碳盤查的其他選擇，並分擔國內目前查證量能不足的窘境與降低費用。此外，工總亦建議政府補助中小企業碳盤查費用，建構其碳盤查能力。

在製程改善方面，政府優先透過加速產業更新高效率設備，以及建置智慧化能源管理系統，如導入ISO50001能源管理系統、ICT智慧能源管理系統等，來達成減碳。有鑑於明（2023）年全球景氣持續低迷、戰爭威脅及通膨壓力尚在，產業界面臨巨大的經營壓力，中小企業對於製程改善的投資恐多心有餘而力不足，工總也建議政府加大資源，協助業者進行製程改善。

工總表示，我國製造部門2019年溫室氣體排放結構，電力占約64%，而2019年排放量下降與電力排放係數下降密切相關，因此，加速推動能源轉型，以提供產業低碳、穩定的能源為產業淨零轉型成功的必要條件，根據行動計畫，2030年電力配比為綠能占比27%至30%、燃煤20%、燃氣50%為目標，也就是發電占比將從燃氣、燃煤及綠能「五、三、二」改為「五、二、三」，綠能占比超越燃煤。

然而，工總表示，我國再生能源推動進度不如預期，至今年止太陽光電已經連續兩年未達標，離岸風電也預估無法達標，產業界對低碳能源之穩定供應有所疑慮，為確保2030年供電無虞及達成減碳階段目標，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，俾規劃最適切的能源發電結構。