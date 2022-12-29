法條多數無共識 再生能源條例草案包裹送出經委會

立法院經濟委員會今（28）日審查《再生能源發展條例》修正草案。即使多數條文都未取得共識而被保留，甚至有執政黨批評強制建物設置光電是「嫌民進黨票太多」而反對，但民進黨立委、經濟委員會召委賴瑞隆仍堅持該法案備受關注，決議所有保留法案包裹送出經委會，交付大會協商。

此次再生能源條例修法涉及到光電、離岸風電、地熱及生質能等各類型能源。若包含行政院提案以及各委員版本，共有22條進入審查，多數均未取得委員共識而被保留。

其中，最具爭議為第12條之1草案。該條文將要求，新建、增建或改建的建築物達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形之外，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。

然而，各黨立委對於該法條存有許多疑慮。時代力量立委邱顯智同樣認為，這條母法若通過後，相關配套將待經濟部及內政部後續擬定子法，但是很多細節包括面積、查核機制、上路時間都看不到，但這個法案茲事體大，立法院不應該「空白授權」政府，好像不知道通過了甚麼。

林岱樺直接批評，相當反對這條法令，因為這條法律涵蓋範圍包括由北到南所有建築物，但是沒有考慮到個別建築物的受光條件，以及新竹以北本身不適合發展光電，認為如果要推動民間建築物就不應該強制，而是要用獎勵，提供民眾主動設置。

她接著說，台灣地小人稠，屋頂面積已經不多，強制設置光電後更會影響到防火避難、綠化植栽及住戶休閒及曬被等活動需求。她更說，要求民眾自費舉證調查自己建築的受光條不足，容易造成民怨，大罵「是嫌民進黨票太多了嗎？」、「這是最惡毒的法令！」

另外，針對小水力、生質能發電、地熱，部分委員仍對於小水力電力設施規範、農業地設置生質能發電廠、地熱尾水回注等都有疑慮，因此相關法條均受到保留。

然而，賴瑞隆最後決議，今天是經委會最後一天，認為再生能源法案，不管是光電、浮式風電及地熱均受到高度關注，應將保留部分送出經委會到大會再協商，細節再由經濟部研商。