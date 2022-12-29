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評／國片市場表現不佳 專家指明年電影投資及產量恐下修

今年房市猛虎變病貓 專家：明年7大現象「讓利可期」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋今（29）日指出，2022年虎年房市上半年虎虎生風，幾乎就是這波大多頭最後的煙火，市場出現「買、租、裝修」皆創新高的現象，不過隨後受到美國暴力升息、通膨惡化、股市跌跌不休、利率升升不息等衝擊，房市由盛轉衰，下半年猛虎變病貓。展望2023年，專家認為，房市已進入修正循環，房市高處不勝寒，兔年房市恐怕要慎防「獲利回兔」的壓力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，虎年房市上半年在通膨預期、造價上揚與科技業投資等利多刺激，一二手市場同創新高，預售市場漲勢可怕，一手市調機構統計，過去一年房價的漲幅創下20年以來新高，連房地合一稅的稅收，也創下上路以來的新高，不過短期房價漲得又快又急，加上大環境已經沒有支撐房市繼續往上的條件，房市也將步入調整期。

回顧今年房市有八大現象，包括一二手房價同創歷史新高、移轉棟數衰退6年來首見衰退，估跌破32萬棟、下半年預售實價揭露量較去年第四季旺季腰斬、 資金由寬鬆轉向緊縮，房貸利率連四升、科技業投資題材退燒、 危老題材熱，北市累計約20間飯店核准危老、頂級A辦仍夯，租售價格維持高檔、觀光處於谷底等待復甦，店面仍深受影響。

展望2023年，房市可能出現的七大現象，第一，房市進入盤整期；第二，實價行情可能從地板變成天花板；第三，一手案若銷況持續低迷，恐怕會有讓利現象；第四，房價強漲區、重劃區難免出現修正壓力；第五，下半年選戰開打，房市可能成為政策焦點；第六，利率升息循環接近尾聲；第七，觀光復甦，店面飯店業谷底回升。

曾敬德表示，展望2023兔年，因為外在情勢已經逐漸改變，房市難免會有高處不勝寒的疑慮，加上現在民眾對於房價已經沒有不買會更貴的預期，房市景氣循環從高檔步入修正的跡象越來越顯著。

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