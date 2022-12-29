外貿協會2023年度記者會 重返實體拓銷布局韌性供應鏈

外貿協會2023年度記者會，外貿協會董事長黃志芳表示，2023年將是重返實體拓銷的一年，貿協為協助企業面對外界挑戰，將加強拓銷力度，重返實體拓銷，虛實活動雙軌並重，除帶領企業分散市場外，也將擴大邀請買主來台採購，並推動趨勢產業發展及協助企業精準數位行銷，積極協助業者提升外銷競爭力，推升出口動能。

受通膨及升息壓力、中國大陸持續推行清零政策、俄烏戰爭等多重不確定因素挑戰，加上2022下半年終端需求減弱，供應鏈庫存調整壓力加劇，全球經貿面臨下行風險，並可能持續至2023年，掌握美國產業南移新趨勢、抓準中東願景商機、台灣形象展重裝上陣、擴大邀請買主來台。

在海外拓銷的部分，貿協觀察到美國製造業南移趨勢，2023年將設立德州達拉斯辦事處，並籌組「美國商機開發旗艦團 」，深入德州及亞利桑那州，與當地業者建立科技強鏈結，鞏固臺灣作為美國韌性供應鏈夥伴的角色。

看準沙烏地阿拉伯《2030願景計畫》商機，貿協於2023年將辦理利雅德台灣貿易中心開幕儀式，並與利雅德商工會簽署MOU；此外，也將籌組「中東旗艦貿訪團」，帶領業者赴沙國及土耳其參訪當地龍頭企業，宣傳臺灣產業實力。

2023年臺灣形象展實體展以「智慧新南向、供應鏈新夥伴」為核心，將重回泰國、馬來西亞及印度，主軸鎖定智慧產業、綠色環保、AIOT等各國需求之產業，協助臺商加速打入亞太產業供應鏈。

2023年實體商洽採購熱潮將迎來高峰，貿協乘勝推出「全球買主來臺尋寶計畫」，上、下半年分別於臺中、臺北辦理旗艦型採購大會，並規劃區域型市場商機日及食品通路洽談大會，預期有逾千名買主與我國企業面對面交流。

黃志芳進一步指出，強化數據整合效益，協助企業運用大數據翻轉能見度，貿協於2022年5月成立數位科技中心，積極建立內部IT核心能力，2023年將正式對外服務，協助企業運用大數據翻轉品牌或產品能見度，另將創建「地緣政治儀表板」，助攻企業運用大數據儀表板觀測並提升市場應變能力。