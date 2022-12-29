過年前有機會發現金「還稅於民」？財部阮清華回應了

今年總稅收超徵金額估計達4,500億元，創史上新高，外界期盼財政部可「還稅於民」，今日財委會上多位立委關切此議題，詢問是否能在農曆年前發現金給老百姓？國安基金執行秘書、財政部代理部長阮清華無正面回應，僅表示「無法懇切地做回應。」

國民黨立委李貴敏質詢時說，政府不是第一次超徵，過年前是否可發現金給老百姓，程序上可能還是不可能？阮清華表示，「在這邊無法懇切地做回應，應該要相關部會有共識以後...因為到年底，時間已經蠻趕的。」

李貴敏認為，政府根本沒有要還稅於民的誠意，阮清華表示，預算編列時候距離執行時有兩年，中間變化大。另外，國民黨立委林德福也問相同議題，阮清華說「目前由相關部會做通盤考量。因為還稅要考慮一、是否相關財源，二、程序上要透過預算程序，以及規定法源，大家要有共識。」

阮清華表示，基本上還稅於民議題，行政院蘇貞昌院長已經明確的指示相關部會要研擬紓困相關方案，還有振興經濟的相關方案，現在在彙整當中，任何相關意見都會納入通盤考量。

林德福在財委會質詢時說，還稅於民不光只有台灣，包含鄰近國家新加坡超徵都有在做（還稅），而且最讓老百姓不能接受是要發消費券，因為大家都一致認為乾脆就發現金就好，「你就一定非得要發消費券不可，而且消費券中的行政成本，花這麼多幾十億，那都浪費」，還稅於民才是正道。

阮清華進一步解釋，「現在的實徵數超過預算數，其實只是估算的問題，因為在編預算執行的時候大概有一段時間約兩年。」林德福說，那你年年超徵，不是只有今天而已。阮清華說，「超徵過去基本做法是用在減少發債、在還債。因為從2018年到去（2021）年為止，實際上還債5227億，這是實質還債，以前是新債還舊債。」

林德福詢問，從總統蔡英文上任到現在為止，超徵的整個實際費用超徵有多少？阮清華說，「還要計算，不過這幾年徵收數的確比預算數高，但是這是估算問題，我想各國都有同樣狀況。」

林德福說，立法院已經馬上要在明年元月13日休會，時間很短，是否要還稅決定要讓全民了解，不要拖拖拉拉，又說併入歲計剩餘，後續也沒交代，如果最後都變歲計剩餘，他質疑都變成執政黨的小金庫？財部作法是先斬後奏。

阮清華表示，歲計剩餘那部分，不會是小金庫，這案子要怎麼做一定會很明確的讓外界知道。

此外，針對國安基金護盤，林德福詢問，財政部看壞明年景氣不會回溫機率大概有幾成？阮清華表示，「這個我想見仁見智，不過目前根據所有主要的智庫跟相關經濟組織的預測，大概經濟都是成長趨緩，終端消費也趨緩。目前是否有回溫條件？

阮說，「這部分每個智庫的估法都不一樣。這個其實大家密切在關注，我希望不會護盤那麼久，我希望股市能夠盡快恢復穩定。」