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保瑞子公司安成學名藥 取得美國FDA藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）29日宣布，子公司安成藥業的自有學名藥Dicyclomine Hydrochloride Capsule （對照藥品為BENTYL ）已獲美國食品藥物管理局（FDA）正式核准取得藥證，將正式啟動於美國市場上市該藥品之相關準備工作。

保瑞表示，Dicyclomine Hydrochloride Capsule用於治療患有大腸激躁症之病患。根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料，該藥品截至2022年10月止之前12個月於美國地區之銷售金額約為美金2,800萬元。

大腸激躁症是一種慢性腸胃道功能異常的綜合性疾病，根據統計，約有30%的美國人曾罹患過大腸激躁症，患者通常會有腹部疼痛或是腫脹的現象，也會伴隨便祕、腹瀉、腹部絞痛、尿急、腸道多氣…等徵狀。要解除症狀通常需要六個月甚至更長的時間，並搭配適合的飲食與合適的藥物才能改善。

保瑞2022下半年好事不斷，繼7月正式入主伊甸生醫竹北廠後，9月併購安成（6610）完成交割躍升全台一條龍式CDMO最大量能、承接台睿生技（6580）委託案研發生產口服製劑、旗下景德製藥過美國FDA查廠以及安成多款學名藥陸續取得美國FDA藥證；展望2023年，該公司成長動能持續樂觀。

美國 保瑞

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