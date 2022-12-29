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淨零12關鍵策略出爐 2030減碳目標上修至24%

聯合報／ 記者陳素玲胡瑞玲黃有容董俞佳／台北報導
環保署及國發會今共同召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會。記者胡瑞玲／攝影
環保署及國發會今共同召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會。記者胡瑞玲／攝影

國發會三月底公布「二○五○淨零路徑規畫」，昨天提出十二項關鍵策略具體做法，針對二○三○年減碳目標，從原訂減量百分之廿上修至百分之廿四正負一個百分點。此外，經濟部將二○三○年電力配比規畫為再生能源百分之廿七至百分之卅、燃煤百分之廿、燃氣百分之五十為目標。

環團表示，政府揭露的新中期減碳目標僅增加四個百分點過於保守，未拿出破釜沉舟的減碳魄力。反觀六都的淨零自治條例、淨零路徑或承諾，都已提出二○三○至少三成的減量目標，如台北市、桃園市百分之四十、新北市、台中市、台南市和高雄市都有百分之卅。儘管政府調高二○三○碳排減量目標，卻遠低於日本百分之四十一至四十六的目標。

環團表示，十二項關鍵戰略仍欠缺良好的溝通設計及長期的協作機制，首要之務是公開基礎資訊，如具體目標、能源及產業評估的量化數據等，讓淨零轉型的討論能夠立基於真實的數據資料，並成立監督小組檢討執行進度。

國發會主委龔明鑫表示，減碳新目標是經過務實的理解與了解而訂出，要能達成相當規模的減量，需等新科技運用發展，是未來八年要努力與國際合作的重點工作。

行政院減碳辦公室主任蔡玲儀指出，我國原訂二○三○減量百分之廿，是以二○五○淨零路徑來估算，在配合公約及永續架構下檢討國家自定貢獻（ＮＤＣ），以十二關鍵戰略盤點加大減量目標，估算二○三○年有機會做到減量百分之廿三至廿五，因此公布最新中期減量目標；至於地方政府減碳目標在計算時會扣掉電力。

重大計畫建設 須有淨零設計

此外，國發會主委龔明鑫宣布兩大新政，未來政府任何重大計畫與建設送到國發會審查，必須提出淨零的想法與設計才可能通過；對於中小企業，政府近期就會公布加大力道的減稅及貸款利息補貼等計畫。

蔡玲儀說，未來會持續發展整體再生能源，太陽光電與離岸風電的裝置容量會大幅增加，從二○二○年的九點六ＧＷ成長至二○三○年的四十五點四六至四十六點一二ＧＷ，其中離岸風電十三點一ＧＷ，太陽光電卅一ＧＷ，希望透過風、光兩大項目，來滿足台灣電力供應。

市區公車公務車 全面電動化

國發會表示，二○三○減碳目標上修，將藉由整體再生能源、節能、運具電動化、碳匯及負排放技術發展、減碳國際合作等五大面向達成。其中運具電動化部分，市區公車及公務車全面電動化、電動小客車及電動機車市售比分別提升至百分之卅及百分之卅五。

減碳 再生能源

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