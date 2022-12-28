經濟部淨零關鍵戰略 2030年電力配比燃煤減至2成

國發會偕同各部會於今(28)日召開記者會與座談會，公布淨零轉型關鍵戰略行動計畫，宣示提升我國2030年NDC目標。經濟部並提出2030年電力配比，規劃以再生能源占比27%~30%、燃煤20%、燃氣50%為目標。

經濟部表示，針對外界關心的電力配比問題，經濟部已就我國2030年NDC目標提升，也就是較2005年減23到25%，提高2030年再生能源設置目標，規劃以2030年再生能源占比達27%~30%為目標，並持續推動增氣減煤，燃氣維持50%、燃煤降至20%。

經濟部指出，這是考量到風電、光電皆已完成初期環境建構與基礎建設，未來設置速度可以加快，以及前瞻能源逐漸導入，未來再生能源占比將繼2022年9月超越核能之後，再次出現黃金交叉，超越燃煤發電，成為我國第二大電力供給來源。

另外，經濟部也努力推動產業減碳，淨零轉型雖是挑戰，但對產業而言，更是很好的發展機會，除了透過製程改善、能源轉換與循環經濟等措施導入，減少自身碳排放，以符合國際綠色供應鏈要求外，更可以透過低碳產品的開發，搶占國際商機。

至於國內眾多中小企業，未來碳費徵收與盤查申報等碳管制都會採「先大後小」方式推動，短期不會對中小企業徵收；針對中小企業可能面對供應鏈碳管理要求部分，經濟部會採「以大帶小」模式，結合產業公協會力量，協助中小企業建構碳盤查能力，並投過實地診斷輔導，協助導入減碳技術，同時運用行政院核定通過中小企業競爭力提升方案，讓中小企業轉型升級也可以減碳。