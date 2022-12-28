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數位部：電子簽章技術促進數位經濟發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位部於12月2日發佈「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋，例示符合《電子簽章法》中「電子簽章」效力之演算法及國際技術標準，日後只要電子簽章平台使用上述演算法或技術標準，經當事人同意使用者，即具電子簽章效力，解決過去不易認定何謂「電子簽章」問題，促進數位經濟發展。

數位部產業署指出，有鑑於國際間疫情的擴散，為避免因接觸導致病毒傳染，電子簽章在疫情期間，已經廣泛應用在商業活動上，也進一步衍生業者對於國際上常用之Adobe Sign及Docusign等電子簽章平台是否符合我國《電子簽章法》上電子簽章定義的疑慮。為回應各界迭有希望明確何種電子簽章技術具電子簽章效力之訴求，數位部在11月29日召集相關公協會及業界研商，與歐洲商會、美國商會、銀行公會、台北市電腦公會等各公協會討論，在12月2日發布「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋（產經字第1114000229號），將國際上常見之演算法與資通安全技術標準，如公開金鑰基礎建設技術與架構、國際組織或主要國家所制定之簽章格式或演算法，如歐洲電信標準協會所制定之簽章格式及美國國家標準研究院或ISO所制定或核可之簽章演算法，予以例示，以利各界參酌，增進實務上電簽使用。

數位部表示，具電子簽章效力之電子簽章技術，須具有防止變造、偽造之功能方能達成《電子簽章法》所定義的電子簽章係「依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者。」依數位部邀集的技術專家共識認為，在現行或科技水準，上述函釋例示之演算法與資通安全技術足以驗證達到上開要求，即已構成法定之電子簽章，供實務操作利用。

數位部說，電子簽章的應用，不該僅因其為電子形式而使效力有所折扣，期待透過此次函釋，能有助實務上電子簽章之應用，另一方面，電子簽章服務提供者也應自主證明符合例示技術，爭取市場應用。

演算法 美國商會

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