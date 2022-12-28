龔明鑫：淨零轉型非做不可 也創造重大商機

國發會及環保署今（28）日共同舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，揭露12項關鍵戰略執行內容。面對2050淨零轉型的各項挑戰，國發會主委龔明鑫喊話，「淨零轉型非做不可，也創造重大商機」。經濟部次長陳正祺則點名綠能電力設備、智慧生活應用、產業生產低碳化等三大產業有機會發展為成功產業鏈。

至於台灣投入淨零轉型，是否影響供電？陳正祺則要企業放心，「供電部分沒有問題」。他指出，根據盤點，電力供應方面以2025年為標準，雖然有機組除役，但天然氣供應會增加，「上來的比下去的多」，綠能也會增加。

龔明鑫表示，透過推動「12項關鍵戰略」，我國除可減少7,200~7,600萬噸，亦即相當於2020年29%的碳排量以外，更可創造龐大的商機。

預計自2023年至2030年將可帶動民間投資約4兆元以上，並創造5.9兆的產值，以及55.1萬個淨零轉型相關就業機會，並有助於國內包含太陽光電、風電、電動車、儲能設備等四大供應鏈的形成；節能部分將推動六大工業製程改善、家戶與商業設備汰換與導入能源管理系統，預計可擴大5,500億元相關產值。

在12項關鍵戰略當中，經濟部主責風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五項戰略。經過盤點與評估，陳正祺認為，綠能電力設備、智慧生活應用、產業生產低碳化等三大產業非常有潛力在淨零轉型過程中，發展為成功產業鏈。

在綠能電力設備部分，陳正祺指出，離岸風電方面，經濟部投審會核准的外商投資已經超過新台幣1727億元，另外，根據經濟部工業局掌握離岸風電國產化投資金額也達791億元。

關於智慧生活應用，陳正祺表示，台灣半導體產業具有技術優勢，可以投入研發未來淨零生活模式所需的前瞻技術晶片或應用模組，例如電動車，以及透過大數據、人工智慧（AI）技術監測能源，讓能源調度及使用最佳化，其他還有AI影像多重識別認證系統、自動駕駛系統等產品服務。

此外，在產業生產低碳化方面，陳正祺則是提到可運用物聯網、人工智慧、大數據、雲端計算等技術，以減少高耗能設備使用及待機空轉的電力，進而協助國內大廠減碳，也能透過國際合作，將數位減碳產品行銷國際。