世紀鋼看好明年風電商機 對前景展望持樂觀態度

世紀鋼（9958）28日法說會，認為明年離岸風電看好，加上目前傳統鋼構訂單能見度長達1年，基本面動能受加持，對前景展望持樂觀態度。

法人表示，世紀鋼今年受缺工以及套管式水下基礎(Jacket)產能不如預期等影響，累計前11月合併營收81億元，累計前三季稅後純益5.1億元、年減52%，營運表現走疲，終止連2年創高紀錄。

法人預估，世紀鋼傳統鋼構事業訂單能見度仍長達1年左右，若能持續穩定出貨即可穩住基本盤。水下基礎方面，明年將可陸續交付哥本哈根基礎建設基金(CIP)，結合海龍離岸風電計畫與台電離岸風電二期計畫等訂單，產能提升、出貨放量的前提下，營收、毛利率都可同步向上，毛利率有機會站上20%以上。

法人分析說，世紀鋼與中鋼構（2013）都受惠離岸風電議題，世紀鋼個股表現尤其凸出，隨著離岸風電水下基礎設施進到交貨期，很多考驗才要開始，世紀鋼需要滿足很多基本面的前提，才有望持續攻堅。