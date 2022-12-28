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2030年能源占比 再生能源占比27%至30%

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

國發會偕同各部會於今（28）日召開記者會與座談會，首度透露出2030年電力配比為再生能源占比27%至30%、燃煤20%、燃氣50%為目標，再生能源發電配比首度超越燃煤發電。

經濟部表示，針對外界關心的電力配比問題，經濟部已就我國2030年國家自定貢獻（NDC）目標提升（較2005年減23至25%），並提高2030年再生能源設置目標。

考量風電、光電皆已完成初期環境建構與基礎建設，未來設置速度可以加快，以及前瞻能源逐漸導入，規劃以2030年再生能源占比達27%至30%為目標，並持續推動增氣減煤，燃氣維持50%、燃煤降至20%，以兼顧減碳與能源供應穩定。

未來再生能源占比將繼2022年9月超越核能之後，再次出現黃金交叉，超越燃煤發電，成為我國第二大電力供給來源，長期在風光技術持續突破，再加上地熱、海洋能等前瞻能源科技可望商業化助攻，再生能源將朝達成零碳能源系統的主要能源邁進。

經濟部認為，台灣產業在綠能電力設備、智慧生活應用、產業生產低碳化等領域，都有機會建立產業鏈。

綠能電力設備部分，台灣具備風電／光電、地熱、海洋能發展潛力，可以搭配能源轉型政策，將自產再生能源的投資最大化，透過建立本土綠能產業鏈，協助國內產業打入國際綠能供應鏈。

智慧生活應用方面，我國半導體產業具有技術優勢，可以投入研發未來淨零生活模式所需要的前瞻技術晶片，或者應用模組。在產業生產低碳化方面，運用物聯網、人工智慧、大數據及雲端計算等，減少高耗能設備使用及待機空轉電力，協助國內大廠減碳，並將數位減碳產品透過國際合作，協助產業行銷國際。

再生能源 綠能 經濟部

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