出口降溫，今年8月製造業職缺率2.60%，七年來最低

主計總處今天發布今年「事業人力僱用狀況調查」，由於全球景氣降溫，出口動能放緩，今年8月底工業及服務業職缺數23萬個，較上年同月減少1.8萬個，其中製造業尤其明顯，8月底職缺數7.7萬個，較去年同期減少1.3萬個最多，職缺率2.60%是105年以來、近七年最低。內需產業則因疫情趨緩而回溫，住宿餐飲職缺數2.1萬個最多，年增1400個。

主計總處表示，此項「職位空缺」（Job Openings，以下簡稱職缺或空缺）是指企業可立即對外公開徵求職缺，不含遇缺不補或內部遷補職缺，除了有員工離職、退休等因素，也與景氣波動、產業結構改變等經濟面因素有關，但不完全等同於缺工。

主計總處每年2月及8月調查事業人力僱用狀況，了解企業僱用及職缺數。調查顯示，今年8月受全球景氣降溫，出口動能放緩，8月底工業及服務業職缺數23萬個，較去年同期減少1.8萬個；就行業別觀察，製造業受市場需求減弱影響，8月底職缺數7.7萬個，年減1.3萬個最多；營建工程業因營建成本增加致工程量減少，以及移工持續引進，職缺數1.9萬個，年減6.4千個次之。

細看製造業各中業別，以電子零組件製造業職缺1.7萬個，年減7.4千個最多；電腦、電子產品及光學製品製造業職缺 7.8千個，年減2.2千個次之。

相對出口不振，內需產業因疫情穩定，相關商業活動持續回溫，住宿及餐飲業職缺數2.1萬個，年增1.4千個；金融及保險業職缺數9.7千個，年增1.9千個；藝術、娛樂及休閒服務業職缺數2.6千個，增加1.2千個。

主計總處表示，去年因為出口暢旺，8月內需市場也回溫，因此去年8月調查的職缺數24.8萬個，年增1.9萬個，職缺率2.98%，同創七年同期最高；今年則因去年職缺數高，加上出口衰退，職缺數23萬個，年減1.8萬個；職缺率2.73%，是近三年最低。

各業別職缺率，以製造業職缺率2.60%，創近七年最低，也較去年的3.06%下降0.46個百分點；營建工程業3.84%，較去年同期下降1.30個百分點；不動產業3.33%，下降0.79個百分點；藝術、娛樂及休閒服務業4.03%，則上升1.24個百分點。

就職類別觀察，技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員職缺數為5.8萬個、占25.3%，較上年同月減少7.5千個；技術員及助理專業人員職缺數為6萬個、占26.3%，較上年同月減少4.5千個；專業人員職缺3.9萬個、占6.8%，也減4.1千個。