義務役延長6個月就好！賴正鎰：應設法止戰非備戰

對於蔡總統在國安會議拍板94年次義務役男的兵期，從4個月延長為1年並強調這是為「國安備戰」，商總主席賴正鎰今天指出，政府應該給百姓免於恐懼的自由，作為國家領導人應該是要設法止戰而非一昧加強備戰。

他表示，百姓不希望看到戰爭，也都抗拒戰爭，若兩岸能維持和平穩定，哪會有戰爭？若為維持正常國防需求，他主張應該延長為六個月即可，省下的義務役薪水就可用來購置精銳武器。

賴正鎰說，志願役不足額原因是薪餉太低，他建議應先將志願役薪水從3萬元提高到5萬元，役男服志願役的意願也可望提高，募得人數可望增5萬人，就可達到國防編制的20萬人，以每人每月薪餉增加2萬元，每年國防預算約增加240億元。

但是，以蔡總統宣布恢復徵兵制，從4個月增為12個月，雖可增加5萬人義務役，但多出8個月軍餉支出，以每人每月薪餉6300元調高為26500元，增加2萬元，每年國防預算約增加160億元，這還不包含吃住與保險，年終獎金等固定支出。

他認為不需要延長到一年，只要6個月應該就足夠，5萬人可再減少6個月的薪餉，省下的120億元就可以拿來汰換老舊武器，購置精銳武器。

對於蔡英文提到「和平不會從天而降，和平靠國防，國防靠全民，唯有能戰才能止戰。」賴正鎰認為，政府應該給百姓免於恐懼的自由，百姓絕對不希望看到戰爭，也都抗拒加入戰爭，作為領導人應該是要「設法止戰而非加強備戰」，政府應該加速恢復與大陸溝通管道，維持穩定和平的經貿交流，加強內需經濟消費，而非一昧只想著戰爭打仗的事情。

對於政府今年總稅收可能會超收4500億元，賴正鎰說，政府從107年起就開始出現超收1054億元情況，之後幾乎每年都超收，去年跟今年超收額都超過4000億元，現在國人普遍出現要「還財於民」的聲音，他認為應該這樣做，但他不認同現在各黨派都想要普發現金的做法。

他說，現在正值農曆過年前，政府應該要針對性紓困，給予那些每月收入低於2.5萬元，申請低收入戶與中低收入戶，也就是年收入低於30萬元者，發給每人2萬元的消費券，但並非給現金，這樣不僅有刺激消費作用，也能照顧弱勢，讓他們能過個好年。