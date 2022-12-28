國泰金投資長程淑芬：利空消息已反映三分之二 把握調整資產結構契機

國泰金控（2882）投資長程淑芬今(28)日下午在2022年第4季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會上表示，相較今年9月28日時認為利空消息大概反映一半，現在差不多反映三分之二。投資要賺用功的錢，明年上半年之前，都是非常好去調整資產結構的機會。

程淑芬說，最近來看，國內旅遊、辦護照都擠爆，不管有沒發N倍券，疫情控管放鬆之後，未來半年到一年，民眾的境內境外旅行、消費等等會再重新啟動。跟著景氣下行慢慢地沈澱，等待利空出盡可以來布局，可能在未來幾個月是可以考量的。

另外，今年很特別，利率上升偏向結構性因素，利率到明年第1季都還有機會比兩年前時高出不少，對有在做大部位投資的人，或者是機構投資人，可以善用結構性的升息來調整資產的配置。

她解釋，全球資金還是很充沛，只是瞬間大家今年都很快速地觀望，各式募資活動不太容易找到投資人，這些錢只要守住、沒有受傷，明年下半年整個環境比較好以後，投資人的風險承受度再度提升，屆時利率下降速度會不會也比大家預期來得快？

程淑芬說，投資要賺用功的錢。有些公司一路被錯殺，「有什麼公司兩年後，產業是對的，公司也在產業裡面是好的，找對的產業裡面的好公司」。

另外，有哪些類股今年下跌後，長期結構性仍佳，從慎選個股到未來幾個月利空當中有結構性需求的一些產業，也許也是相當好的時機。

她並表示，景氣在這幾個月有一點瞬間調整急凍之下，企業會不會因為過度觀望，導致明年有些急單是不是能夠因應得好，景氣比自己想像得緊、又比自己想像得鬆，對企業來講，實際的營運上會有一些挑戰。

她說，美國通膨有下來但沒那麼低，2010年之後享受了十年什麼都便宜，資金也便宜、股市也好、原物料也便宜，這個狀況已經沒有了。

所以2023、2024年，成本不太會有機會大幅下降之下，企業在維持利潤、重新推升利潤率方面，相對會比較持平一點。分析師們陸續調降企業獲利預估，儘管如此，已經知道的不確定性，對市場來講不是驚奇。

換言之，未來幾個月，投資人可以跟著景氣下行一邊沈澱，同時等利空出盡可以再找機會布局。