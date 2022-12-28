景氣燈號低迷 王美花：明年經濟挑戰大

國發會11月景氣燈號亮「低迷」藍燈，經濟部長王美花今(28)日在立法院表示，明年經濟挑戰大，會協助產業因應變局，同時內需部分也會持續平穩物價措施。「還稅於民」的「X倍券」到底有沒有要發，王美花只強調經濟部要顧好產業。

王美花今出席立法院經委會審查「再生能源發展條例」部分條文修正草案，並備質詢。

對於多位立委提出國發會最新景氣燈號亮起藍燈，王美花回應，根據國際機構預測，明年景氣變數與挑戰都很大，經濟部作為產業主管機關，最重要的是協助產業因應明年變局。經濟部會逐一和產業做細緻溝通，協助產業留住人才、保住就業和國際競爭力，內需也會平穩物價，讓民眾過好年。

至於「還稅於民」，立委建議要年前普發現金，王美花強調經濟部責任是顧好產業，總統蔡英文也說「錢要花在刀口上」，她說，這周起會召開相關產業的國安會議，就這些面向跨部會討論，經濟部也會就產業面提出相關因應方案，經費等行政院會通盤考量。有關是否要發現金、或是發券，以及對於通膨的關係，王美花則不予置評。