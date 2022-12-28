聽新聞
test
0:00 / 0:00

若要「還稅」年前來不及？ 代理財長阮清華：需程序時間

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
立法院財政委員會上午邀請財政部代理部長阮清華（左）就「政府實施房地合一稅政策成效及稅收分配運用效益」進行專題報告，並備質詢。記者曾學仁／攝影
立法院財政委員會上午邀請財政部代理部長阮清華（左）就「政府實施房地合一稅政策成效及稅收分配運用效益」進行專題報告，並備質詢。記者曾學仁／攝影

今年稅課收入優於預期，總稅收估計可超過預算數（俗稱超徵）4500億元，朝野立委持續呼籲中央「還稅於民」，民進黨立委林楚茵提問，若要執行年前是否來得及？財政部代理部長阮清華今（28）日在立法院表示，如果決定要還稅於民，不論是振興券或現金，首先要有法源依據、其次要經過預算程序，需要程序時間。

阮清華今受邀赴立法院財政委員會，針對「政府實施房地合一稅政策成效及稅收分配運用效益」進行專題報告並備質詢。朝野立委持續關注還稅於民議題，國民黨立委賴士葆提問，還稅於民朝野有共識，可朝3方向規劃，包括發現金、消費券或全數還債，財政部傾向哪種方案？

阮清華再三強調，行政院長蘇貞昌已有清楚指示，要各部會研提疫後振興方案，蔡總統也召開國安會議，對於相關問題會有充分討論，可行方案確定後，會與各界報告。他也說，各種方案都有利弊，他沒有既定立場，目前也尚未有定案。

林楚茵則提到，今年超徵金額扣除還本預算，仍還有4000億元的餘裕，確實有一筆資金可以運用，即使明日行政院通過相關決策，但立法院本會期到明年1月13日結束，必須在會期結束前送進立法院，才有機會年前發放，若無法趕在休會前送入立院，最快是否就要等到年後？

阮清華表示，如果最終決定要發，必須要有法源依據，還要經過立法院通過才能夠發，這是程序規定、需要程序時間。

另，國民黨立委費鴻泰表示，政府對於長期稅收超徵不正常、有幾種作法，第一歲出規模要加大、第二是還債要擴大、第三是稅不要收那麼多，並建議可普發現金，或是針對中低收入者給多一點，弱勢家庭給10萬，或是月薪低於3萬元、年薪低於40萬元可發3萬元也是好方法，建議看預算有多少發現金，不要怕時間不夠。

立法院 林楚茵 阮清華

延伸閱讀

住宅、租屋都落空 財部承諾檢討

還稅於民有望嗎？ 立委質詢籲發現金

綠委諷：涉黑正副議長全部連任 國民黨從來不讓人失望

操盤手喊話 國安基金陪大家過年

相關新聞

還稅於民、發N倍券？ 學者：可減輕通膨造成的所得不均

今年超徵稅收估計可達4500億元，立委提議「還稅於民」或發放「N倍券」，引起社會廣泛討論。國泰台大產學合作團隊協同主持人...

補不回疫情影響 離岸風電與光電今年雙雙未達標

經濟部表示，截至今（28）日，今年完成新增145座離岸風力機組，累積設置188座離岸風力機組，沒有達到200座風機的目標...

還稅於民發現金引通膨？王美花未正面評論

國發會昨（27）日公布景氣報告指出， 11月景氣轉為代表低迷的藍燈，景氣綜合判斷分數劇更降至金融海嘯以來最低。許多立委皆...

鏡電視未函覆股權股東是誰？NCC主委給出解答

NCC主委陳耀祥今日將赴立法院交通委員會專題報告鏡電視爭議，立委陳椒華認為NCC報告內容大多避重就輕，並提問其他股東都有...

出口降溫，今年8月製造業職缺率2.60%，七年來最低

主計總處今天發布今年「事業人力僱用狀況調查」，由於全球景氣降溫，出口動能放緩，今年8月底工業及服務業職缺數23萬個，較上...

景氣燈號低迷 王美花：明年經濟挑戰大

國發會11月景氣燈號亮「低迷」藍燈，經濟部長王美花今(28)日在立法院表示，明年經濟挑戰大，會協助產業因應變局，同時內需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。