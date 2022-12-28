若要「還稅」年前來不及？ 代理財長阮清華：需程序時間

今年稅課收入優於預期，總稅收估計可超過預算數（俗稱超徵）4500億元，朝野立委持續呼籲中央「還稅於民」，民進黨立委林楚茵提問，若要執行年前是否來得及？財政部代理部長阮清華今（28）日在立法院表示，如果決定要還稅於民，不論是振興券或現金，首先要有法源依據、其次要經過預算程序，需要程序時間。

阮清華今受邀赴立法院財政委員會，針對「政府實施房地合一稅政策成效及稅收分配運用效益」進行專題報告並備質詢。朝野立委持續關注還稅於民議題，國民黨立委賴士葆提問，還稅於民朝野有共識，可朝3方向規劃，包括發現金、消費券或全數還債，財政部傾向哪種方案？

阮清華再三強調，行政院長蘇貞昌已有清楚指示，要各部會研提疫後振興方案，蔡總統也召開國安會議，對於相關問題會有充分討論，可行方案確定後，會與各界報告。他也說，各種方案都有利弊，他沒有既定立場，目前也尚未有定案。

林楚茵則提到，今年超徵金額扣除還本預算，仍還有4000億元的餘裕，確實有一筆資金可以運用，即使明日行政院通過相關決策，但立法院本會期到明年1月13日結束，必須在會期結束前送進立法院，才有機會年前發放，若無法趕在休會前送入立院，最快是否就要等到年後？

阮清華表示，如果最終決定要發，必須要有法源依據，還要經過立法院通過才能夠發，這是程序規定、需要程序時間。

另，國民黨立委費鴻泰表示，政府對於長期稅收超徵不正常、有幾種作法，第一歲出規模要加大、第二是還債要擴大、第三是稅不要收那麼多，並建議可普發現金，或是針對中低收入者給多一點，弱勢家庭給10萬，或是月薪低於3萬元、年薪低於40萬元可發3萬元也是好方法，建議看預算有多少發現金，不要怕時間不夠。