台灣離岸風力機組價格不能跟越南比 風能協會列5差異

日前關於「台灣離岸風力機組建造費用遠高於越南」相關討論，台灣風能協會說明越南商轉中及在建中的案場有5特性：

1.皆為潮間帶設置 2.離岸距離在 0.5km~5km 間 3.風機容量在 0.6MW~4.2MW 間 4.基礎型式一律為高平臺基礎 (Grounded: High Rise Pile Cap) 類似群樁基礎 5.沒有海上變電站

越南情況和台灣離岸風電建置現況差異極大，單就風機容量造價及套管式基礎之鋼材用量即高出不止3倍。

台灣風能協會進一步解釋，離岸風機設置主要包括風力機組、塔架、水下基礎、海上變電站及海底電纜等四個部分，其建造費用成本取決於幾個重要條件，包括以下五點：

1.風機容量大小：風能與風速的三次方成正比，為擷取更多的風能以產出更大的發電量，離岸風力機組朝大型化發展。台灣所採用之風力機組為目前國際主流之風力機型，其裝置容量約 8～10 MW，遠大於越南所採用0.6MW~4.2 MW 風機容量。風機裝置容量越大的機組，其設置高度越高， 需要更長更粗的塔架來支撐，基礎鋼材用量大成本就增加；而機組越大重量就越重，需要更穩固的水下基礎來承載。大型機組建造成本比裝置容量較小之機組為高，就像 8 層樓房子的建造費用當然比 4 層樓房子為高。

2.水深地質：台灣近岸海域生態豐富，尤其是瀕臨絕種之中華白海豚，因此離岸風場多設置於 20 公尺水深以外海域，以避開近岸之生態敏感區域（尤其是潮間帶）。越南風機皆為潮間帶設置，水深較淺；水深越大，整體基礎結構所受之作用力越大（尤其是波浪及海流），再加上台灣海域地質多為軟弱底床，水下基礎之基樁灌入深度就需要越大(海床下 80~120m)，才能提供足夠之承載力，以確保離岸風力機組在 25 年間能夠安全的運轉。因此其建造費用較越南於潮間帶或地質條件較佳之海域為高。

3.離岸距離：越南風機皆為潮間帶設置，離岸距離在 0.5km~5km 間，由於台灣離岸風機多設置於水深 20 公尺以上，其離岸距離也隨之較遠。離岸風場需要海底電纜將電力輸送至陸上變電站，其離岸距離越遠，海底電纜越 長，其建造成本就越高。如果離岸距離大於 20 公里，通常需要再設置海上變電站，將離岸風場所產生電力升壓，以減少海底電纜輸送電力因距離而造成之發電量損失。此外，離岸距離越遠，海事工程施工作業所需要船舶運送組件的時間也越長，須考量海上作業海氣象條件，風險也越高，其建造費用也會隨之增加。

4.施工方式：越南在潮間帶極淺水域設置風機，其施工成本已大幅下降，甚至採陸域施工亦可，相對台灣在水深處海域施工作業環境條件不同，相關海事工程與專業施工船舶與機具費用差異極大。而且台灣施工期冬季受東北季風影響，造成工期成本大幅上升。

5.天然災害：台灣海域多颱風與地震，為抵抗颱風之侵襲，目前台灣離岸風電採用國際 IEC 組織所定義最高等級（Class T）之抗颱型離岸風力機組， 越南的風機大多使用 Class II 等級，單部機組費用較其他等級為高。此外， 因為大型機組及軟弱底床之條件，為有效抵抗地震造成土壤液化喪失承載力之風險，台灣離岸風電多採用套管式水下基礎（Jacket Foundation），其構造及工序複雜、焊接精度及製造難度高且費時，而結構大且重故施工難度高， 其製造及安裝成本皆遠高於越南所採用之高平臺基礎 (Grounded: High Rise Pile Cap) 類似群樁式基礎。就像使用於較嚴苛環境之高安全性車輛其造價較高。