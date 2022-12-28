2050淨零「12項關鍵戰略」具體行動出爐

國發會今天偕環保署、經濟部、交通部、金管會、勞動部、內政部、國科會、農委會等8個相關部會，舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，正式公布我國淨零轉型之2030年階段目標，並說明12項關鍵戰略的具體行動與措施。國發會主委龔明鑫宣示，未來中央部會提送的中長程個案計畫，都要納入淨零、永續的思考和規劃；另外也將宣布新的規劃來協助中小企業淨零轉型。他強調，2050淨零轉型方案是我國史上最長遠的跨部會國家發展計畫，將會持續與各界溝通，尋求更好的做法和行動。

為因應2021年COP 26格拉斯哥氣候協議，加上2022年COP27夏姆錫克施行計畫，敦促各國強化減量目標，我國擬將2030年減碳目標由相較於基期2005年減少20%，提高至24%±1%。

國發會表示，為加速我國減碳腳步，將透過於「十二項關鍵戰略」之投入，提升再生能源裝置容量，配合電力系統與儲能設備的建置，以擴大再生能源使用；另一方面，積極擴大節能行動效益，鼓勵企業投入減碳行動，以及推動運具電動化，致力於促成產業及生活的轉型，最大化2030年前的減碳成果。

前瞻新興減碳技術部分，政府已布局包含氫能、地熱、海洋能、生質能等再生能源領域，以多元化去碳電力來源。同時政府也投入自然碳匯及負排放技術的研發，擬透過森林、土壤及海洋等自然管道，與碳捕捉利用及封存技術，抵銷難以削減之碳排量。

國發會表示，為達到2050淨零目標，僅倚靠現存技術勢必有所不足，政府也規劃推動淨零科技方案，投入包含永續及前瞻能源、低(減)碳技術、負碳技術、循環、人文社會科學等5大領域，厚植我國淨零轉型能力。另外，在氣候法制方面，除進行中的「溫室氣體減量及管理法」以及「再生能源發展條例」修法外，將持續推動能源管理法等相關法律及法規命令之檢討修正，以因應淨零轉型需求。

國發會強調，透過推動「十二項關鍵戰略」，我國除可減少7,200~7,600萬噸，亦即相當於2020年29%的碳排量以外，更可創造龐大的商機。預計自2023年至2030年將可帶動民間投資約4兆元以上，並創造5.9兆的產值，以及55.1萬個淨零轉型相關就業機會，並有助於國內包含太陽光電、風電、電動車、儲能設備等4大供應鏈的形成；節能部分將推動六大工業製程改善、家戶與商業設備汰換與導入能源管理系統，預計可擴大5,500億元相關產值。

國發會表示，政府將作為企業的後盾，尤其是提供廣大的中小企業轉型足夠的資源與協助。為此政府將與產業公協會攜手合作，並由國營事業以身作則，採「先大後小、以大帶小」模式，循序推動中小企業轉型，以協助其因應供應鏈帶來的減碳需求。

龔明鑫也提及，國發會作為肩負國家發展的規劃、審議及管考的機關，未來將在推動淨零轉型上善盡職責，審議中央部會提送之中長期個案計畫，包含公共建設、社會發展，甚至是公務機關的廳舍建造計畫是否已納入淨零、永續相關的規劃，以促使各部會率先投身淨零轉型工作。