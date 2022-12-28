還稅於民發現金引通膨？王美花未正面評論
國發會昨（27）日公布景氣報告指出， 11月景氣轉為代表低迷的藍燈，景氣綜合判斷分數劇更降至金融海嘯以來最低。許多立委皆呼籲「還稅於民」，要求政府發錢救經濟。經濟部長王美花則僅說經濟部會優先照顧產業，並未強調是否會選擇發錢或發消費券。
然而，按照經濟部過往論述，曾認為直接發放現金不僅挹注消費效果有限，甚至可能會造成物價通膨。
台灣去年4月消費者物價指數（CPI）超過2%通膨警戒線，去年8月迄今16個月都維持在通膨狀態。對此，政府花費相當多預算跟力道，如凍漲電價、氣價等，造成台電、中油大幅虧損，但也在今年下半年顯現效果，讓CPI指數從今年6月的3.59%高點不斷下行。
記者詢問，現在發現金是否造成穩定物價前功盡棄？王美花三緘其口，表示許多委員都很關心，蔡總統昨日也認為應該要把超徵預算花在刀口上，要透過什麼形式還稅於民將會跨部會討論。對於發現金及通膨關聯性，她表示不予置評。
藍綠立委今日質詢時都不斷要求經濟部應該要支持將超徵稅收以發現金形式還給民眾。王美花均回應，蔡總統認為要把錢花在刀口上，經濟部最需要確保產業、服務業怎麼做會比較好。
國民黨立委江啟臣質詢直說，在國際減單趨勢下如何協助勞工、廠商度過寒，就應該「花現金過好年」。但王美花反駁，這樣前後對不起來，出口不好、勞工就業問題不是發現金可以解決；當江啟臣認為發現金可以國內消費，王美花則回內需近期營收均創立歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言