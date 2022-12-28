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還稅於民有望嗎？ 立委質詢籲發現金

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

發現金給人民有望嗎？國民黨立委林德福28日於立院質詢說，政府長期透過舉債來超徵稅收，應考量「還稅於民」。財政部代理部長阮清華回應說，超收主要還是要還債，4年來已還了超過5千億，目前行政院也正在研擬疫後振興的政策。林德福呼籲，N倍券浪費額外成本，應發現金還給民眾。

藍委籲發現金

林德福說，朝野都有提出「還稅於民」的口號，民進黨任內曾透過大量舉債來超徵稅收，更誇耀為自己的政績，但現在有「還錢給人民」的呼聲，就面有難色。阮清華回應說，超收的費用主要還是用在實質還債上。林德福接續追問，所以還了多少債？阮清華回應說，四年共還了5227億。

他強調，財政政策是跨黨派的，還需要考量永續性，針對疫後振興、照顧弱勢等相關政策，行政院目前都還在討論研議中。林德福呼籲，政府應考量「發現金還稅於民」，不要再用額外浪費成本的N倍券。

錢要花在刀口上

國民黨立委賴士葆則指出，如果真的要還稅於民、發現金給人民是否要有排富條款？發放N倍券是否造成印刷或回收的高昂成本？阮清華重申，行政院已明確指示各部會研擬相關振興政策，等政策確定後才會公佈，目前「尚未定案」。賴士葆逼問說，如果確定要還稅於民，部長比較偏好發現金或振興券？阮清華迴避說，沒有既定立場，兩者各有利弊。

總統蔡英文在27日記者會曾被問到「還稅於民」的規劃，蔡英文回應說，已請行政院討論各種方案，這禮拜就會針對總體經濟與產業面臨的困境與困難，召開高層的國安會議，重點是「錢要花在刀口上，幫助到真的需要幫助的人」，所有方案都會審慎評估。

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林德福 阮清華 國民黨

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