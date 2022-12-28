2030減碳目標上修為24%加減1% 國發會並將對中小企業祭減稅及補貼計畫

國發會3月公布「2050淨零路徑規劃」後，今天舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」，提出12項關鍵策略具體做法，其中針對2030年減碳目標，從原訂定減量20％強化至24％加減1％。國發會主委龔明鑫宣布，未來任何重大計畫與建設送到國發會審查，必須提出淨零的想法與設計才可能通過；對於中小企業，政府會啟動大幅度對中小企業協助，很快會提出加大力道的減稅及貸款利息補貼等計畫， 近期就會對外公布。

3月提出的「2050淨零路徑規劃」擘劃台灣2050年之前淨零目標，其中電力配比中的再生能源占比大幅提升至六到七成，並納入約一成的氫能電力、火力加上碳捕捉為20%至27%，以及1%的抽蓄水力，以達成整體電力供應的去碳化。為使2030年以前成熟技術布建最大化，並同步投入未來技術研發，政府規劃至2030年前投入預算近新台幣9,000億元，預估民間投資4兆元，創造5.9兆元產值、帶動55萬個就業機會。

國發會今天率各部會進一步發布達到2050年淨零碳排12項關鍵策略。 其中先前聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）提出2030年減碳目標應達43%，其他世界各國均已訂出高於此標準的目標，台灣目前訂定的2030減碳目標僅20%，今天環保署報告表示，國家長期減量路徑規畫中，依照溫室氣體減量及管理法，訂定5年一期階段管制目標，第一期2020年較基準年2005年減量2％，儘管目前達成率為1.88％，有些許沒達成，仍會朝2025年、2030年目標進行。

龔明鑫強調，這是政府有史以來時程最長、規模最大國家發展計畫，時程已到非處理不可地步，也可創造很大商機。歐盟11月已宣示明年會開始進行淨零深化工作，邊境關稅2026年開始，國際大廠供應鏈要求會愈來愈具體，台灣無可避免也會被要求，如何做好準備，達到時程非常重要。

龔明鑫強調，明年主計總處已編列682億元執行淨零工作，如果12項關鍵策略可以如期完成，減碳效果會非常著顯著，不但原本2030年減碳20%可以達到，甚至可以達到目前提出的24%。

他說，淨零創造很大商機，至於外界擔心中小企業能否跟上，政府一定會盡全部能力協助，採以先大後小原則、或是以大帶小原則方式促進。目前經濟部與環保署已有輔導團協助中小企業進行淨零。

他也宣布二件事，一是國發會重大計畫與建設管考及審查都必須進行淨零議工作，也就是只要送到國發會審查計畫，都要有淨零的想法與設計才會通過。

其次，目前規劃的九千億經費中，會啟動相當大幅度對中小企業協助計畫，幫助在淨零適應能量，提升智慧化改善變備協助，加大對稅或系統改善補助貸利息補助，很快會公布。

龔明鑫表示，此舉有三層意義，一是中小企業面臨升級轉型壓力，政府必須給予協助，二是透過大規模協助及投入，也可以創造很大商業機會，讓相關產業鏈發展起來。

第三，協助中小企業可以落實政府對公正轉型的重視，確保推動淨零轉型的過程中，不會遺落任何人。