國發會公布淨零轉型關鍵戰略 經濟部點名三大產業具備發展潛力

國發會今（28）日公布淨零轉型階段目標及行動，包括2030年國家自訂貢獻(NDC)強化目標設為24%正負1%，其中太陽光電要增加至31GW、離岸風電目標增至13.1GW。經濟部次長陳正祺更點名三產業最有潛力在淨零目標下發展成功的供應鏈。

陳正祺指出，淨零轉型要導入很多前瞻技術和法規鬆綁，對產業來說其實也是很好的發展機會，在12項關鍵戰略裡，經濟部主辦「風電∕光電」、「氫能」、「前瞻能源」、「電力系統與儲能」、「節能」五項戰略，其他相則參與規劃，過程中經濟部也擴大所有雙邊對話平台、強化和國際間合作，一起發展相關技術。

陳正祺表示，經過盤點和評估，經濟部認為，台灣有幾個產業非常有潛力在淨零轉型裡面發展成成功的產業鏈。

第一，是綠能的電力設備，台灣具有風電、光電、地熱、海洋能潛力，搭配能源轉型政策，可以把再生能源投資最大化，再透過建立本土綠能產業，來協助國內產業打入國際綠能供應鏈。陳正祺說，事實上，離岸風電經過產業關聯計畫以後，已經協助台灣產業相當融入歐洲、美加等供應鏈；根據工業局掌握，包括風力機零組件、水下基礎、電力設施、海事工程與船舶製造就已經有791億元投資；投審會掌握，通過審核的相關外資投資也已經超過1727億元。

第二，是智慧生活應用，陳正祺表示，因為台灣半導體產業具有技術優勢，可以投入研發未來淨零生活模式所需要的前瞻技術晶片或應用模組，例如電動車等，大數據、AI用以監測能源，對能源做出最佳化調度使用、AI影像多重識別認證系統、自動駕駛系統等產品服務。

第三，是產業生產低碳化，陳正祺指出，運用物聯網、人工智慧、大數據、雲端計算，可以減少高耗能設備使用待機和空轉的電力，可以協助國內大廠減碳，減碳產品也能行銷國際。

陳正祺強調，產業都擔心政策規劃會影響到供電，但根據經濟部盤點，以2025年作為標準來看，將有910.9萬瓩的機組除役，同時天然氣機組則會增加1116萬瓩，「上來的比下去的多」，還會增加再生能源1716萬瓩，所以在供電部分沒有問題。他再強調，產業不但不會受到供電影響，還有上述許多機會。