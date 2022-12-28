國發會推進2030減碳目標 最新減碳目標24%±1

經濟日報／ 記者葉卉軒余弦妙／台北即時報導
環保署及國發會今共同召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會。記者胡瑞玲／攝影
環保署及國發會今共同召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會。記者胡瑞玲／攝影

國發會今（28日）公布「2050淨零路徑規劃」12項關鍵戰略執行方案，其中，備受矚目的2030年減碳目標訂為24%±1，較原先的20%再有提升。

國發會主委龔明鑫今日並作二大宣示，一是未來國家重大建設計畫都必須要有淨零的相關想法和設計，才會通過審議；二是原來規劃近9000億元經費外，還會有相當大幅度針對中小企業的協助計畫，包括自動化、改善設備協助等，顯現在淨零轉型的公正轉型部分，不會遺落任何一個人。

環保署張子敬表示，未來環保署在廢棄物處理方面也會改變模式，目前的廢棄物管理都是以管制方式處理，未來也會鬆綁法規，讓廢棄物變成一種資源回收再利用的模式，讓廢棄物可以有更多使用。另外淨零也是要從日常生活做起，所以也希望大家可以透過改變消費行為來達到減碳效益。

國發會說明，2030減碳目標的再提升，將藉由整體再生能源、節能、運具電動化、碳匯及負排放技術發展、減碳國際合作等五大面向來達成。

「整體再生能源」裝置容量自2020年9.6GW大增至2030年45.46~46.12GW，其中離岸風電13.1GW，太陽光電31GW。「節能」則是增加節電345.7億度，節熱能227.3萬公秉油當量。

「運具電動化」則將達到市區公車及公務車全面電動化，電動小客車及電動機車市售比分別提升至30%及35%。「碳匯及負排放技術發展應用」則是由自然碳匯（森林/土壤/海洋）及碳捕捉利用及封存CCUS來達成。

此外，在「減碳國際合作」部分，則是呼應巴黎協定第六條，推動國合境外減碳。

減碳 廢棄物

延伸閱讀

綠色生活向前行／從消費行為帶動綠色生活轉型

時力批氣候變遷法是沒牙的老虎 執政黨別想用席次輾壓

南市攜手中央打擊非法濫倒 裁罰逾685萬元

減碳為全球顯學 成就百兆美元投資契機

相關新聞

經濟部淨零關鍵戰略 2030年電力配比燃煤減至2成

國發會偕同各部會於今(28)日召開記者會與座談會，公布淨零轉型關鍵戰略行動計畫，宣示提升我國2030年NDC目標。經濟部...

蔡總統本周六再開國安高層會議 討論經濟議題

蔡英文總統昨天召開國安高層會議拍板義務役恢復為一年，據悉，本周六（31日）預計再度召開國安高層會議，討論重要財經議題。最...

景氣燈號亮出首顆藍燈 國泰台大：估藍燈會持續好幾個月

國發會27日公布11月景氣燈號，正式轉為「低迷」的藍燈。國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強今表示，明年出口減緩，預估藍...

國科會淨零方案 五科技布局、關鍵戰略 帶動社會轉型

國科會今說明淨零科技方案，包括五項科技布局與十二項關鍵戰略。國科會執秘葉哲良說，科技發展之外，需要布局社會，如與民間團體...

2030年能源占比 再生能源占比27%至30%

國發會偕同各部會於今（28）日召開記者會與座談會，首度透露出2030年電力配比為再生能源占比27%至30%、燃煤20%、...

出口降溫，今年8月製造業職缺率2.60%，七年來最低

主計總處今天發布今年「事業人力僱用狀況調查」，由於全球景氣降溫，出口動能放緩，今年8月底工業及服務業職缺數23萬個，較上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。