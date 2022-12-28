國發會推進2030減碳目標 最新減碳目標24%±1

國發會今（28日）公布「2050淨零路徑規劃」12項關鍵戰略執行方案，其中，備受矚目的2030年減碳目標訂為24%±1，較原先的20%再有提升。

國發會主委龔明鑫今日並作二大宣示，一是未來國家重大建設計畫都必須要有淨零的相關想法和設計，才會通過審議；二是原來規劃近9000億元經費外，還會有相當大幅度針對中小企業的協助計畫，包括自動化、改善設備協助等，顯現在淨零轉型的公正轉型部分，不會遺落任何一個人。

環保署張子敬表示，未來環保署在廢棄物處理方面也會改變模式，目前的廢棄物管理都是以管制方式處理，未來也會鬆綁法規，讓廢棄物變成一種資源回收再利用的模式，讓廢棄物可以有更多使用。另外淨零也是要從日常生活做起，所以也希望大家可以透過改變消費行為來達到減碳效益。

國發會說明，2030減碳目標的再提升，將藉由整體再生能源、節能、運具電動化、碳匯及負排放技術發展、減碳國際合作等五大面向來達成。

「整體再生能源」裝置容量自2020年9.6GW大增至2030年45.46~46.12GW，其中離岸風電13.1GW，太陽光電31GW。「節能」則是增加節電345.7億度，節熱能227.3萬公秉油當量。

「運具電動化」則將達到市區公車及公務車全面電動化，電動小客車及電動機車市售比分別提升至30%及35%。「碳匯及負排放技術發展應用」則是由自然碳匯（森林/土壤/海洋）及碳捕捉利用及封存CCUS來達成。

此外，在「減碳國際合作」部分，則是呼應巴黎協定第六條，推動國合境外減碳。