投資新鮮人輕鬆理財免煩惱?！最理想的基金投資平台「摩根 DIRECT」辦得到

【摩根資產管理行銷資訊】

在時間快轉的現代，＂輕鬆入門＂、＂一次到位＂成為投資人挑選理財工具的必要條件。在此趨勢下，對投資人而言，什麼才是最理想的基金投資平台呢？多數人表示，如果能同時滿足：線上就能輕鬆開戶、介面簡單初次下單就上手、基金選擇多樣化、手續費優惠實在，還能提供精準客觀又易懂的資訊讓人輕鬆掌握市場脈動，不在茫茫資訊中迷路…具備這些功能的基金平台，才是投資人心目中最理想的選擇。

摩根資產管理聽到投資人的心聲了，為此，特別獨家推出了全新投資平台「摩根 DIRECT」，以百年經驗、全球資源打造多元產品和獨到市場資訊，不僅滿足投資人「all in one」的理財需求，而且開戶可能最快只要半個工作天，登入後就可立馬交易下單，可說是投資新鮮人最棒的入門投資夥伴，輕鬆理財免煩惱！不知如何開始下手投資基金?選擇「摩根 DIRECT」就對了！

開戶很麻煩？到摩根 DIRECT開戶超easy“開戶＂是入門投資的第一步，也是投資人是否青睞該基金平台的關鍵! 在講求＂即時＂的時代，開戶速度愈快、步驟愈簡單，愈是貼心，這部分，摩根 DIRECT做到了！到摩根 DIRECT開戶超easy，只要準備好相關證件，最快可能只需半個工作天，就能輕鬆完成線上開戶，從此投資不是嘴上說說，馬上採取行動就可以立刻尋找資訊開始下單！

最快半個工作天，輕鬆完成線上開戶

1.開戶前準備：本人有效國民身份證、第二證件健保卡、網路銀行帳號及登入所需資料或銀行存摺，和本人簽名圖檔。

2.線上開戶簡單四步驟，立即GO

步驟1風險評估：簡易問答，了解自己的投資風險屬性

步驟2身份確認：填寫個人資料，記得準備相關證件

步驟3銀行授權：約定扣款與匯入銀行帳號

步驟4資料確認：確認相關資料填寫正確，完成開戶申請

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摩根 DIRECT三大好處，是投資的最佳理想型

摩根是投資界的百年老店，研究團隊遍及全球，基金種類包括全球型、區域型、以及單一市場，無論您想投資股票型、平衡及資產配置型、固定收益型、貨幣型基金，都可以在這裡得到豐富的選擇。

摩根投信擁有完整的境內外基金產品，滿足您新台幣或外幣投資之需求，而且，投資人用新台幣3000元就可以開始投資，投資入門可說是相當親民。

好處一：手續費優惠多，投資更划算！摩根常常三不五時就推出開戶以及申購優惠，為了鼓勵長期投資，對定期(不)定額的客戶更是好康滿滿，近期就有讓大家得到摩根 DIRECT全平台基金終身零手續費的好機會，建議大家可以常到摩根官網逛逛，發現驚喜唷！

好處二：全球專業團隊領航，輕鬆掌握投資趨勢！專業團隊提供第一手投資觀點，每季推出獨步市場的「市場洞察」和「季度說明會」，讓投資人從海量資訊中輕鬆抓準重點，贏在資訊的起跑點。

好處三：多元產品選擇，投資實力堅強！摩根擁有百年經驗，經過市場大風大浪的考驗，深得客戶信賴。

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摩根將想法化為現實 幫助達成理財目標

摩根資產管理全球團隊合作無間，能即時掌握市場重大趨勢，提供獨到具前瞻性且深入的投資見解，將嚴謹的量化數據科學，與投資專家的質化專業知識互相結合，致力將想法轉化為現實，協助每位客戶建立更強健的投資組合，管理的資產總值達2.5兆美元(摩根資產管理，統計至2021/12/31)，協助個人、家庭、企業及社群達成人生最重要的目標，是投資人最值得信賴的理財伙伴。

「摩根 DIRECT」有完整的產品線、精準的趨勢分析、最棒的全球投資團隊、多樣的基金優惠，為目前業界最完美的基金投資平台之一。想要達成理財目標，心動不如馬上行動！到摩根 DIRECT開戶去

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【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

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