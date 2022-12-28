整理包／景氣藍燈多可怕？六次歷史經驗告訴你荷包要注意了

百貨龍頭新光三越首度插旗台北市東區，明年初將在豪宅「Diamond Towers台北之星」的1至4樓開出新店型代表作；由於東區捷運忠孝復興站商圈，長年都由比鄰的SOGO稱霸，明年勢必掀起一場東區百貨爭霸戰。但在房地產界，因為豪宅與百貨公司相連，也是一大創舉與首例，在豪宅客之間，也引起一番激烈論戰。

2022-12-28 11:00