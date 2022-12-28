整理包／景氣藍燈多可怕？六次歷史經驗告訴你荷包要注意了
國發會昨（27）日發布最新景氣燈號，11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，落入代表景氣低迷的藍燈。據過去統計，2000年網路泡沫期曾連續出現15個月藍燈，為藍燈數最多的時期，2011年歐債危機、2015年景氣疲弱時則連續出現10個月藍燈，相較之下2008年金融海嘯的藍燈數略少，為9個藍燈。
一、十信風暴
1985年3月至11月
曾連續出現9個月藍燈
二、二次石油危機
1995年3月至11月
曾連續出現9個月藍燈
三、全球網路泡沫化
2000年12月至2002年2月
曾連續出現15個月藍燈
四、金融海嘯
2008年9月至2009年5月
曾連續出現9個月藍燈
五、 歐債危機
2011年11月至2012年8月
曾連續出現10個月藍燈
六、景氣疲弱
2015年6月至2016年3月
曾連續出現10個月藍燈
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