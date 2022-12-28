快訊

斑馬線快走完 目睹妻兒遭輾斃！外籍夫淚控公車：速度真的很快

整理包／景氣藍燈多可怕？六次歷史經驗告訴你荷包要注意了

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
國發會昨日發布最新景氣燈號，11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，落入代表景氣低迷的藍燈。圖為民眾到餐廳用餐示意圖。記者葉信菉攝影／報系資料照
國發會昨日發布最新景氣燈號，11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，落入代表景氣低迷的藍燈。圖為民眾到餐廳用餐示意圖。記者葉信菉攝影／報系資料照

國發會昨（27）日發布最新景氣燈號，11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，落入代表景氣低迷的藍燈。據過去統計，2000年網路泡沫期曾連續出現15個月藍燈，為藍燈數最多的時期，2011年歐債危機、2015年景氣疲弱時則連續出現10個月藍燈，相較之下2008年金融海嘯的藍燈數略少，為9個藍燈。

一、十信風暴

1985年3月至11月

曾連續出現9個月藍燈

二、二次石油危機

1995年3月至11月

曾連續出現9個月藍燈

三、全球網路泡沫化

2000年12月至2002年2月

曾連續出現15個月藍燈

四、金融海嘯

2008年9月至2009年5月

曾連續出現9個月藍燈

五、 歐債危機

2011年11月至2012年8月

曾連續出現10個月藍燈

六、景氣疲弱

2015年6月至2016年3月

曾連續出現10個月藍燈

景氣燈號 金融海嘯

延伸閱讀

日本11月零售銷售 連九月成長

陸前11月工業利潤下滑

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前衝刺重點、重要資訊一次看

整理包／2023年「10萬元勞工紓困貸款」今開辦！符合4條件可領錢救急 一文搞懂申請步驟

相關新聞

4年首見 11月景氣亮低迷藍燈

國發會昨天發布十一月景氣燈號，綜合判斷分數暴跌六分至十二分，燈號從黃藍燈變為代表低迷的藍燈，分數是二○○九年六月、逾十三...

景氣亮藍燈 王美花 ：明年景氣確實變數和挑戰都非常大

國發會景氣燈號亮出「低迷」藍燈，經濟部長王美花上午到立院備詢受訪時表示，明年景氣確實變數和挑戰都非常大，經濟部將針對產業...

立委拋出普發現金1萬元 阮清華表示會納入考量

立法院財政委員會上午邀請財政部代理部長阮清華、衛福部次長李麗芬、內政部次長吳堂安就「政府實施房地合一稅政策成效及稅收分配...

正義國宅變豪宅 緊鄰東區新光三越 銷售是加分還是減分？

百貨龍頭新光三越首度插旗台北市東區，明年初將在豪宅「Diamond Towers台北之星」的1至4樓開出新店型代表作；由於東區捷運忠孝復興站商圈，長年都由比鄰的SOGO稱霸，明年勢必掀起一場東區百貨爭霸戰。但在房地產界，因為豪宅與百貨公司相連，也是一大創舉與首例，在豪宅客之間，也引起一番激烈論戰。

整理包／景氣藍燈多可怕？六次歷史經驗告訴你荷包要注意了

國發會昨（27）日發布最新景氣燈號，11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，落入代表景氣低迷的藍燈。據過去統計，2000...

疫後振興方案 阮清華：將在國安會議充分討論

蔡總統本周將召集國安會議討論財經情勢，財政部代理部長阮清華今（28）日表示，行政院指示各部會研提疫後振興方案，與協助弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。