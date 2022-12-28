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嘉義科學園區通過環評初審 明年4月建廠公共工程同步啟動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉科園區預定地位於太保市台糖農場，園區88公頃，臨近縣治特區。圖／嘉縣府提供
嘉科園區預定地位於太保市台糖農場，園區88公頃，臨近縣治特區。圖／嘉縣府提供

嘉義科學園區日前通過環評初審，環保署環評專案小組決議無需進行第二階段環評，明年3月逕提環評大會審議，預計明年4月，進駐廠商建廠與公共工程同步進行。

嘉科園區是嘉縣轉型農工大縣重要指標，縣長選舉期間，嘉科園區環評未通過初審，曾遭藍營候選人王育敏批評，開發單位南科管理局按環評委員意見，重新補充資料送審過關。

縣長翁章梁感謝環評專案小組，針對委員意見調整後，明年3月送環評大會審查。針對環評委員關切再生水使用、用電、移補植物、生態監測、節能減碳等議題，南科管理局承諾加強再生水規畫、檢討再生能源檢核、提高空地透水率及陸域生態監測。

南科局說，施工期間將針對環頸椎鳥巢調查，在4至7月繁殖期監測頻率2周一次，調整園區綠地範圍或訂定園區西側產業用地相關綠地規畫，將西側靠近故宮南院景觀衝擊納入考量，加嚴放流水重金屬鉛濃度。

縣府表示，農業及高科技結合發展新興科技，是未來嘉縣發展模式，嘉科園區預定地位於太保市台糖農場，園區88公頃，臨近縣治特區，園區將連結在地電子零件、機械設備、醫療保健、無人機等優勢產業聚落，佈局未來科技，引進精準健康、智慧載具、智慧農業及其他新興科技等4大產業。

因應嘉科園區開發，國家科學及技術委員會與縣府已經舉辦首場招商暨產學交流，包括安永生技、農譯科技、皆展、北群醫學、經緯航太、安吉氣象、大旺生醫及坤暐科技等8家有意進駐園區廠商參加。

嘉科園區預定地位於太保市台糖農場，園區88公頃，臨近縣治特區。圖／嘉縣府提供
嘉科園區預定地位於太保市台糖農場，園區88公頃，臨近縣治特區。圖／嘉縣府提供

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