嘉義科學園區通過環評初審 明年4月建廠公共工程同步啟動

走過戰爭、通膨、疫情、選舉交織紛擾的2022年，對於即將到來的2023年，你希望迎來的是一個什麼樣的台灣？在歲末年終之際，聯合報數位版邀請了多位名人談談2023年的想望，聽聽他們如何總結過去這一年，以及對來年的期盼。或許我們也能想想，我又能做些什麼？ 2022年全球遇到多個難題，包括通膨問題、俄烏戰爭，中國大陸堅持清零的防疫政策使得亞洲各國製造業都受拖累，台灣的製造業現在是「前無去路、後有追兵」，接下來要看看2023年第二季科技業庫存去化過程的速度夠不夠快，預計2023年下半年可開始回升，目前的好消息是，服務業已經開始復甦了。...

2022-12-28 07:30