傳兩階段發振興券共1萬元 政院：尚未有定案

今年稅收超徵4500億元，有立委喊話還稅於民，全民普發1萬元；昨另傳出要在農曆春節後2階段發振興券，約各5000元。行政院發言人羅秉成表示，相關訊息純屬臆測，目前相關政策仍在討論中，尚無任何確定方案。

羅秉成表示，近3年因台灣防疫有成，經濟也有成長，雖然相對於世界各國所受衝擊較小，但仍有許多產業持續受疫情影響，相關民生物資與天然氣等能源價格，也深受國際原物料上漲和烏俄戰爭導致的全球通膨連動影響。

羅秉成表示，為因應明年的經濟衝擊，蔡英文總統已揭示將於近期召開國安高層會議，就總體經濟、產業面臨的困境跟困難來討論可行政策，行政院長蘇貞昌也指示各部會討論各種方案，用國家資源幫助真正需要的產業和族群。相關方案都尚未有定案和時程規劃，請外界勿過度揣測。