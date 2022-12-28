傳兩階段發振興券共1萬元 政院：尚未有定案

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
今年全國稅收超徵四千五百億元，引發還稅於民討論。圖為民眾報稅。本報資料照片
今年全國稅收超徵四千五百億元，引發還稅於民討論。圖為民眾報稅。本報資料照片

今年稅收超徵4500億元，有立委喊話還稅於民，全民普發1萬元；昨另傳出要在農曆春節後2階段發振興券，約各5000元。行政院發言人羅秉成表示，相關訊息純屬臆測，目前相關政策仍在討論中，尚無任何確定方案。

羅秉成表示，近3年因台灣防疫有成，經濟也有成長，雖然相對於世界各國所受衝擊較小，但仍有許多產業持續受疫情影響，相關民生物資與天然氣等能源價格，也深受國際原物料上漲和烏俄戰爭導致的全球通膨連動影響。

羅秉成表示，為因應明年的經濟衝擊，蔡英文總統已揭示將於近期召開國安高層會議，就總體經濟、產業面臨的困境跟困難來討論可行政策，行政院長蘇貞昌也指示各部會討論各種方案，用國家資源幫助真正需要的產業和族群。相關方案都尚未有定案和時程規劃，請外界勿過度揣測。

羅秉成 疫情 天然氣

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