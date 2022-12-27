景氣藍燈13年新低！洪奇昌示警：政治已凌駕財政政策

國發會今天發布11月景氣燈號，從「景氣趨弱」的黃藍燈，轉為「景氣低迷」的藍燈，這是2018年12月以來再見藍燈，綜合分數更是13年半來最低分。民進黨大老、台灣產經建研社理事長洪奇昌示警，過去兩年台灣沈溺在經濟成長的欣喜中，卻疏忽經濟衰退程度。

他直言，「台灣政治已凌駕總體經濟政策」，這已足夠讓蔡英文總統再召開一次經濟國安高層會議，針對國內外景氣急兩岸問題擬定政策。

2000年執政黨第一次輪替時，時任經濟部長的林信義曾示警，「民眾要開始過苦日子了」。當時經濟成長率雖然高達5.77％，但隔年急轉直下，經濟出現有統計以來首次衰退，減幅達到2.17％。

今天下午蔡總統召開國安會議，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人一字排開接受媒體提問。不過，同個時間國發會卻公布11月景氣燈號為「藍燈」，幾乎已經是「藍燈的底」；據了解，本周蔡總統將再召開一次經濟國安高層會議。

針對景氣亮藍燈，洪奇昌晚間受訪時直言，「政府何時才要感受到景氣開始衰退？」他說，台灣過去兩年沈溺在經濟成長率高的欣喜狀態，政府說著景氣有多好，卻沒有發現潛伏的危機，隨著美歐升息、烏俄戰爭及全球供應鏈改變，台灣作為高度貿易依存度的國家挑戰才正要開始。

財政部代理部長阮清華昨在立法院稱「國安基金不排除要護盤兩年」，也說明經濟衰退將比2008年至2009年金融風暴更嚴重、持續時間會更長，卻未提出對應政策。

「我們過度樂觀」，洪奇昌直言，台灣沈迷在經濟成長的榮景中，去年經濟成長到6.6%，股價持續高檔，「如果是這樣的榮景，為何今天總體經濟會成為現在的狀況？」這兩年卻沒有看到落實的政策，而政府需要與民間對話。

洪奇昌說，台灣貿易依存度高，「過去卻沒有看到預警式、前瞻式的提醒」，更沒有對台灣未來經濟提出可能遇到的挑戰，以及系統性方案。

這兩天國內針對政府超徵提出「還稅於民」，洪奇昌說，行政院長蘇貞昌稱正在研擬振興方案，他樂見迅速提出，否則再慢下去，今年底到明年上半年，中小企業將可預期失業率上升，更將衝擊相關產業。但他提醒，還稅於民只是該有的政策之一，但「不是特效藥」，如何擴大內需、擴大財政、增加國內投資，政府有必要立即盤點。