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公務職工40年凍薪 勞方呼籲增薪資

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨立法委員邱臣遠27日於公聽會說，公部門如派遣、承攬等非典型人力持續增加，但許多職工仍缺乏勞基法的保障。（直播截圖）
民眾黨立法委員邱臣遠27日於公聽會說，公部門如派遣、承攬等非典型人力持續增加，但許多職工仍缺乏勞基法的保障。（直播截圖）

通膨、低薪夾擊台灣民生，而公務職工薪資上限40年未動！民眾黨立委邱臣遠27日在公聽會說，公部門如派遣、承攬等非典型人力持續增加，使許多職工缺乏勞基法的保障。勞方代表們呼籲，應增加雇用制度的彈性，並且調升薪資上限。

非典型人力漸多

邱臣遠表示，近年政府因為精簡人力、增加效率等因素，非典型人力（臨時人員、公教志工、替代役、勞動派遣、勞務承攬等五類）持續增加，其中還有許多人員仍未受到勞基法保障。

他說，目前我國面臨通膨、低薪、高房價與少子女化等狀況，對民生環境產生衝擊，但這些人力長期都在相同機關重複相同工作，卻沒有辦法享受經常性人力所有的權益保障，盼能透過公聽會來探討目前的政策訴求與意見。

民進黨立委陳歐珀說，公務組織薪資結構長期相當不合理，俸額上限已逾40年未調整，導致薪資無法調升，公務機關職工權益長期被漠視。

增彈性、調薪資

宜蘭縣技工工友職業工會理事長江峯明說，聘僱狀況卻涉及中央勞動部、地方政府或人事機關等機關，常常出現互相推皮球的狀況。雲林縣產業總工會秘書長吳嘉宏表示，公部門應作為表率，積極爭取公務員薪資調整，但卻公務機關沒有積極作為，公務技工的薪資還無法隨年資提高，盼主管機會改善狀況。

相關勞方表示也說，總統蔡英文曾表示「薪水沒調，應該找老闆」，而公務技職人員的老闆就是公部門，呼籲相對權責單位應進行統籌規劃，為公務員爭取更好的薪資條件。

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薪資 公務員 勞動部

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