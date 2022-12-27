神基、松下專利侵權官司 雙方達成和解

日本巨頭松下（Panasonic）先前狀告強固型電腦大廠神基投控（3005）專利侵權，神基今（27）日公告，與松下就美國專利權訴訟已達成和解，雙方並簽署保密條款之和解協議書，由於神基先前已提列全額賠償金額準備，故本次和解預計將不會有額外財務業務影響。

神基今日代子公司神基科技及Getac, Inc.公告，其與Panasonic Holdings Corporation就美國專利權訴訟達成和解。神基指出，公司與松下就本訴訟案已達成和解，並簽署具保密條款之和解協議書。

神基表示，雙方將履行和解協議書之相關約定，並將依和解協議書約定向美國法院請求撤回進行中之所有相關訴訟程序。本和解協議書之其他和解內容因涉及保密事項予以保密。

針對財務影響，神基表示，公司已於今年第2季合併財報依據美國加州中部聯邦地方法院陪審團決議金額提列全額賠償金額準備。同時，神基強調，本次和解協議金額及條款均為保密，對本公司及子公司不會有額外財務業務影響。

神基與松下的專利權官司，緣起於松下於2019年6月5日在美國加州中部聯邦地方法院向神基科技及Getac, Inc.提出外觀設計專利侵權訴訟。

神基今年6月時召開重大訊息記者會，宣布神基科技及Getac Inc.與松下纏訟多年訴訟案判決結果，神基科技及Getac Inc.被法院判決侵權，須支付日商松下美金1700萬元。

神基當時表示，相關的訴訟費用及賠償金額將預先提列。案件對神基投控合併營收影響不大，美國營業部門將以一些配套措施來因應，訴訟所涉產品K120、UX10銷售比重約占美國10~15％，以2021年合併營收來看，大約占2~4個百分點。