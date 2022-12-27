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大成董座韓家宇：台灣雖有禽流感 雞肉仍在可供範圍

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
大成蛋品。記者何秀玲／攝影
大成蛋品。記者何秀玲／攝影

歐美禽流感嚴峻，飼料大廠大成（1210）董事長韓家宇今（27）日表示，台灣亦有禽流感，但雞肉仍在可供範圍。至於蛋價，過年前蛋品需求量高，價格處於高檔，「年後（價格）會比較好一些」；而原物料高漲，飼料還未完全反映價格，「理論應回到合理價位，但無法回來太多。」目前趨勢是不會漲價

另外，大成蛋品將有新里程碑，最快明年底可推出生食級雞蛋；不但如此，也擴大投入蛋品廠，明年將陸續有第一季運作的嘉義義竹蛋品廠、第二至三季投產的彰化昭和蛋品廠；未來在嘉義、台南、彰化則會擴大投資蛋雞場。

談到明年展望，韓家宇認為，食品是剛需產業，多少會受景氣影響，但影響不大，明年食品業將是持平以待。

韓家宇說，美國禽流感比以往更嚴重，肉品沒辦法進口台灣，台灣雖也有禽流感，但在可供應範圍，大成的雞場目前沒受到禽流感影響，因為落實生物安全管理，人員進出也都要消毒洗澡。

蛋價方面，因缺雞和缺蛋已演變成全球性問題，過年前需求會較為吃緊，蛋價有撐，開始放年假後，蛋品就不會缺了。

至於飼料方面，韓家宇說：「神仙難料五穀價」。就像大家都沒料到會爆發俄烏戰爭，未來依然與需求有關，「理論上飼料應回到合理價位，但可能不會太回來太多，目前趨勢也不會漲價。」

此外，大成蛋品將有新里程碑，韓家宇說，蛋品最怕有沙門氏桿菌，台灣要推生食級的好蛋，除了要加強飼料管理之外，農委會已通過沙門氏桿菌疫苗，最快明年底可推出生食級雞蛋。

蛋品廠方面，明年陸續會有投資3億元的嘉義義竹、投資10億元的彰化昭和將陸續啟用；未來嘉義、台南、彰化則會擴大投資蛋雞場，規劃發展動物福利雞蛋以及生食級雞蛋。

台南官田全能生技廠投資14億元，預計明年底可試車；台南水產飼料廠預計2024年完工。

禽流感 雞蛋 漲價

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