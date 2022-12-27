跌不停！12月消費信心續跌 學者：內需撐經濟太樂觀

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布12月消費者信心指數(CCI)為59.12點，較上月下降0.88點，指數跌破60低點，創13年3個月新低，而且不但股票投資時機續創歷史新低，未來半年家庭經濟創12年8個月新低，就業機會也創近13年最低。

台經中心執行長吳大任示警，目前看起來出口問題很大，很多智庫預測明年經濟要靠內需，「那是太樂觀」，家庭所得若惡化，消費不可能好，尤其若廠商面臨訂戰減少，貸款利率又上升，明年上半年可能出現廠商無薪假、裁員狀況加劇，不排除出現系統性金融風險。

11月消費者信心指數（CCI）總指數已經跌到60，指數連續三個月下跌，也創2009年10月以來的13年新低，六項分項指標物價水準、購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會和投資股市時機全數走跌；今天公布的12月CCI總數持續下跌，總數跌到59.12點，創13年3個月新低。

六項分項指標，五項指標都下降(購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機)，唯一上升的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為27.2點，較上月調查結果微升0.05點。

吳大任表示，指數跌破60，其中對未來半年投資股市則是續創新低，連續四個月創新低，代表的是民眾對未來景氣沒有信心，反映的是基本面。他說，目前出口持續衰退，10月出口金額399億美元，11月掉到361億美元，11月外銷訂單衰退20%以上，如果11月大幅衰退，12月也不會好，出口疑慮更深。

他說，本次調查中，民眾對未來半年家庭經濟指數是調查結果為70.9點，創99年5月以來，12年8個月最低，就是反映通膨與升息讓家庭支出一直增加，股市低迷，有些人被套牢，家庭經濟更惡化。更嚴重的是，出口衰退會讓廠商無薪假或裁員狀況出現，很多科技廠已經開始放無薪假，連優秀廠商巨大都出現票券延期，萬一無薪假人數上升或失業率上升，家庭得就會受更大影響，目前不確定性加大中。

由於家庭經濟惡化，他對很多經濟預測都希望明年內需可抵消出口衰退，不以為然。他說，家庭經濟不好，根本沒有能力消費，此時央行又升息，加劇民眾房貸負擔，這點他很有意見。他認為，此時央行應該要救經濟，升息是讓廠商成本增加，等於是雪上加霜，廠商更被迫要裁員。

11月CCI調查顯示，下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果99.9點，較上個月下降2.1點；下降幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，調查結果20點，又較上月的新低再降1.1點；下降幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果75.6點，較上月下降1.05點。

下降幅度最少的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，及「未來半年國內就業機會」，但是兩者都創近13年新低。