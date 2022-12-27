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減碳為全球顯學 成就百兆美元投資契機

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新投信指出，在氣候變遷日益嚴重下，環保綠能題材已成為各國政策及企業簇擁的重點，「減碳」成為全球政府一致努力的目標，將帶動百兆美元投資契機，下一個十年的投資趨勢在於突破性減碳科技產業，就如同70年代的科技公司，將形成跳躍式成長，未來擁有減碳環保優勢的ESG公司將能創造無限回報，環保愛地球相關基金漲升行情看俏，逢低買點到。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，全球主要先進國家引領減碳潮流，在美國方面，積極電力脫碳化，規劃交通、建築及工業製程等產業轉為電動化或潔淨能源等目標，並將推動國會批准法案，要求2030年美國80%電力來自零碳能源。在歐盟方面，2021/7/14公布綠色經濟方案「Fit for 55 」，2030年氣候目標較1990年溫室氣體淨排放量降低55%。在英國方面，2030年禁售新的汽油和柴油汽車、2035年英國全面使用清潔能源發電。此外，高達130兆美元投資資金的500家金融機構在2021年底COP26(2021年聯合國氣候變遷大會）之後同意支持《巴黎協定》的氣候目標。

蘇聖峰表示，歐盟目前純電動車的現行目標為40%，而要達到減碳目標則需提升至55%，顯示電動車的普及成為美國與歐洲國家減碳成功與否關鍵之一，預期全球電動車成長需求強勁，電動車成為未來汽車產業趨勢，其產業鏈商機更不可忽視。此外，循環經濟的水管理以及廢棄物處理將會是下一階段美國環保政策支持的要點，目前美國聯邦法案針對水管裡相關的基礎建設投入金額高達550 億美元，商機龐大。

蘇聖峰指出，受惠於ESG推廣浪潮，市場資金湧入ESG相關題材，造就了ESG 投資題材過去擁有較高的回報，這樣的綠色情緒造成了所謂「綠色溢酬」的現象。

由於本益比近期的修正，使得綠色溢酬下滑，在政策加持和產業前景樂觀的長線趨勢下，綠色溢酬可望再度浮現，建議逢低布局ESG環保愛地球相關基金。

環保 減碳 ESG

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