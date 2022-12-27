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大陸1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

經部投資台灣方案 報捷

經濟日報／ 記者廖士鋒／台北報導

海基會近兩年來積極赴各縣市合作舉辦台商參訪活動，其中成效日前首度披露。據統計，兩年來有超過十家台商通過經濟部「投資台灣三大方案」資格申請，在台洽談投資或技術合作。

立法院第10屆第六會期內政委員會第26次全體會議，昨（26）日邀請海基會進行預算報告，海基會在報告中表示，配合政府政策，持續規劃「投資台灣」參訪活動，近兩年舉辦將近20場次，帶領台商赴屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、新竹、桃園、台北、新北、基隆、南投等十餘個縣市參訪。

就成效來看，海基會指出，兩年來已協助超過十家台商先後申請通過經濟部的「投資台灣三大方案」資格申請、洽談投資或技術合作中。

另外，海基會也指出，滯留大陸流落街頭或者罹患重病無人照料、亦無力負擔醫藥費的赴陸經商失敗國人，疫情發生以來有大幅增加現象，今年1月迄今已接回80人，尚有11人在安排聯繫中。

而在大陸民眾的業務協助部分，海基會表示，在台陸人「大陸居民往來台灣通行證」（大通證）逾期、遺失、毀損等情形，由於若干大陸地方政府不接受親友代辦，海基會多次協助處理，此類案件自2001年至2022年11月底，海基會已協助9,428位大陸人士返回大陸，光是今年，截至11月，就已協助881人。

新冠疫情發生以來，海基會接獲通報個案數量有大幅增加的現象。該會一旦接獲通報，一方面會洽請當地台商協會了解當事人情況及所需協助事項，除即時給予關懷與照護外，也由台商協會協調當地政府部門提供必要的生活及醫療協助。

海基會 台商 疫情

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