經濟部發表全臺第一個3D高爾夫球模擬器

經濟部技術處今（26）日舉辦「虛實創新科技領航智慧高球產業聯盟」記者會，展現技術處以科專補助工研院開發的「高擬真虛實互動模擬系統」，該技術已成功應用在台北市網球中心的爵沛高爾夫智慧球館，打造3D虛實融合之高球智慧場域，並由工研院帶頭推動產業聯盟，邀集國際知名高爾夫球具品牌大廠、國內高爾夫球場館服務廠商、資訊系統業以及專業運動賽事轉播商等各大領域業者與高爾夫相關協會共襄盛舉，期盼能夠跨領域串接，構建智慧高爾夫球產業生態系。

經濟部技術處處長邱求慧指出，根據研究機構Research And Markets的預測 ，到2025年，全球運動產值將逼近6,000億美元，臺灣憑藉資通訊的優勢及運動器材OED/ODM的全球市佔率，有足夠條件拓展運動科技版圖。為了創造全新市場，技術處補助工研院發展全球技術領先、第一套國產化的「高擬真虛實互動模擬系統」，透過虛擬球場與動態果嶺及互動式數位分身，在室內就能享受如同在真實球場上的打球樂趣；且全球首創人工智慧3D感測分析技術，無需多台攝影機與高單價的3D攝影技術，即可藉由AI分析與預測人體運動姿態，提供高球運動精準體態分析新應用。除此之外，因應運動產業極需技術轉型升級帶動高值化產品開發，技術處樂見智慧高球產業跨業結盟合作，邀集國際知名高爾夫球球具大廠、國內新興高爾夫球場新創業者、資訊系統商以及專業賽事轉播通訊商等各大領域業者，透過跨域整合導入專業知識、數據分析，投入多元運動服務與創新商業模式，打造新興運動產業聚落。

工研院副院長張培仁表示，工研院結合智慧感知穿戴與顯示技術發展出的「互動高球訓練服務系統」，展現三大技術特色：一、虛實互動與分析技術：以臺灣高球場地建模，提供多人於同一虛擬場地，進行即時同步的異地連線競賽，同時透過數據回饋分析賽況；二、地形變動訓練：透過手機連線操作「虛實互動智慧果嶺」，可自由選擇不同的地形地貌模擬真實場地 ，提供客製化的訓練服務；三、數位分身精準評估：透過穿戴式裝置，數位分身 4D 快速建模，精準捕捉揮桿姿態。藉由個人化動作與串接揮桿姿勢與等多元分析，提供建議及健康管理，加強體驗者高爾夫球的學習訓練。這套系統已應用於臺北網球中心的爵沛高爾夫智慧場館，期待未來不只用於精進專業選手技能，也能擴大至一般民眾健身運動推廣，發展全民高球娛樂。

爵沛科技公司董事長楊沛峰說明，全球在運動科技應用越來越多元，國內相關產業缺乏整合經驗，因此相當依賴國外進口的運動設備，工研院透過跨業整合場域、資通訊、運動器材與球具設備商等提供領先國際的「高擬真虛實互動模擬系統」，由爵沛高爾夫智慧場館率先導入此創新服務，並提供專人教練指導，使入館的使用者輕鬆上手，從開球到進洞，都能感受到逼真的高球體驗，而數位分身共競互動技術，則能體驗超越時空實現多人異地虛實共賽，創造類電競虛實互動遊戲，破除高爾夫球一直被視為「貴族運動」，使高球運動市場更加平民化，透過工研院國際級的系統整合服務，大幅提升臺灣健身運動科技水準並邁向元宇宙發展。