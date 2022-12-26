台船：環海翡翠輪明年６月完工 投入風場興建

台船董事長鄭文隆今（26）日「台船防蝕科技」、「台船動力科技」與「台船環海風電工程」等三家台船集團之子公司進行對外說明，其中提到環海翡翠輪（Green Jade）將於明年6月完工交付台船環海，投入離岸風電興建工程。

台船目前力推的三大政策任務「國艦國造」、「潛艦國造」及「離岸風電」之海事工程船。

環海翡翠輪海事工程船為台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，具備高性能、高裝載能量、多功能之革命性主力風電工作船，搭載舉升4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，提供使用者進行新型水下基礎和新世代大型風機運輸與安裝作業，其規模可謂是全世界第一艘。

鄭文隆說明，環海翡翠輪目前正在加緊作業中，硬體完成後即將進入系統測試階段，預計6月便可投入中能及海龍等離岸風場，打響台灣自建船隻投入離岸風電工程的第一炮。

對於台船是否可能打造第二艘海事工程船，或是投入布纜船行列？他說，接下來是否打造第二艘仍要資金；但他直說，台船在海事工程船國產化技術投入深，若要轉打造布纜船等於要重新完成學習曲線，仍會持續打造海事工程船。

另外，台船在「潛艦國造」也透露好訊息，目標在明年9月完成下水，以不負國人自我防衛期待。