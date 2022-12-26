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2030減碳目標 環保署：盤點中、將盡速公布

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

國發會本周三將公布台灣2050淨零排放「12項關鍵戰略」細部做法，預料也將公布2030減碳目標，環保署今（26）日表示，以各國來看，中國大陸到2030年前排碳才要達到峰值，日本目標是2030較2005年減41％至46％，南韓則是2030年較2005年減14%，各國目標不一，台灣目前正在重新盤點，確認後將盡速對外公布。

環保署表示，2015年巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動，包括減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等，亦即稱為國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, 以下簡稱NDC），並每五年更新提交。在巴黎協定會議前夕，行政院在同年9月已核定環保署所提報國家自定預期貢獻，主動對外承擔全球減碳責任，當時設定2030年溫室氣體排放量減量50%，相當於2005年排放量再減20%。

2021年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約國會議因最新科學證據，要求各國在考慮不同國家情況下，其NDC報告應更新及強化該國2030年減量目標，並在2022年底提出。2022年第27次締約國會議認為，若要達成避免增溫攝氏1.5度，則全球溫室氣體排放量應於2030年時相較2019年排放水準，削減43％。

面對公約強化減量目標的要求，行政院國家永續發展委員會執行長龔明鑫已責成各相關部會檢視原有2030年目標，在我國2050淨零目標及12項關鍵戰略下，評估調整方向。

儘管聯合國期待全球溫室氣體排放量可以加速及持續減少，惟根據截至本年10月26日各國所提出更新的NDC報告，全球溫室氣體排放量仍會較2010年增加10.6％。以中國大陸為例，其為全球溫室氣體排放量首位，在所更新的NDC報告，係力求二氧化碳排放量於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。另外，日本更新NDC為2030年相對於2013年減量46％至50％（相當於2030年較2005年減量41％至46％）；韓國係2030年相對於2018年減量40％（相當於2030年較2005年減量14％）。從前述國家經驗而言，各國2030年減量目標形式不一，多在考量本身情況下導致設定方式多元。

我國已於今年3月30日正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，並以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」等四大轉型，搭配「科技研發」與「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「12項關鍵戰略」來落實淨零轉型目標。有關2030年目標係為達成2050年淨零目標重要關鍵一環，各部會現階段已經重新盤點可調整及強化作法，在行政院國家永續發展委員會統籌整理後將儘速對外公布。

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