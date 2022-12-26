最大規模家電節能補助 電器公會：將助家電市場成長2成

為加速汰換老舊耗能家電，政府制訂民眾可共同參與的政策，行政院已拍板投入30億元預算，於明(2023)年實施家電汰舊換新節能補助，是史上最大規模家電輔助方案，電器公會全聯會理事長廖全平表示，全台10年以上的老舊空調與冰箱還有707萬台，預計節能補助加上貨物稅減徵，將讓民眾有感，預估將推升明年整體家電市場成長2成。

電器公會全國聯合會理事長廖全平表示，目前估計全台10年以上老舊定頻冷氣與冰箱還有約707萬台，而空調與冰箱約佔家庭用電的40%，此輔助方案可望為全台節省6.72億度電、減少33.92萬噸碳排，效果等同872座大安森林公園整年的吸碳量，呼籲民眾家中還有老舊家電趕緊趁此機會更換，除享有政府節能補助外，採用高效率家電，更能減少電費支出，預計額度很快會被申請完，有意爭取補助的民眾動作要快。

廖全平進一步指出，家用的「住宅家電汰舊換新節能補助」，2023年1月1日就開始，共計輔助64萬台，只要家庭住戶汰舊換新、購買1級能源效率的冷暖空調或電冰箱，每台補助3,000元，加上之前至2023年6月14日的貨物稅最高退稅2,000元，等於最高可省下5,000元，是政府有史以來最多金額輔助購買節能家電的政策，也因此勢必引起一波換購節能空調、冰箱的熱潮。

對於此次政府的大動作節能補助，國內家電大廠，包括台灣松下、日立、和泰大金、聲寶（1604）、禾聯碩（5283）和台灣樂金等家電業者也參與補助方案的此次說明會，家電業者認為，按照過去的經驗，除了政府的補助之外，各家業者也多會趁勢推出吸引消費者的各種優惠、折扣等，消費的效應不僅會在冷氣空調及冰箱，更有機會擴散至其餘家電產品，對明年推動一波強勁的家電汰舊換新潮相當值得期待。