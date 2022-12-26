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台船董事長看好明年展望 明年Q1開始交付TEU新船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台船（2208）董事長鄭文隆看好明年展望，明年開始第一季將為萬海（2615）交付3千TEU的新船，預計第二季也會再交付1船，第三季將交付2船，4艘船將全數交完；100頓巡緝艇則預計在明年上半年交完，而台船為子公司台船環海打造的環海翡翠輪明年6月可以完工交船，將立即投入執行中能風場、海龍風場等海事工程業務。

台船今年受到通膨、原料元件價格走高，全年營運面臨較大虧損壓力，目前12月也看難逃虧損；而在明年營運展望上，台船表示目前在手訂單約在400億上下。

台船董事長鄭文隆今(26)日率同「台船防蝕科技」、「台船動力科技」與「台船環海風電工程」等三家台船集團之子公司及合資公司等10餘位高階幹部，於北、高兩地同日進行說明台船公司集團於新時代本業和跨界領域之際遇與挑戰。

台船配合政府目前力推的三大政策任務：「國艦國造」、「潛艦國造」及「離岸風電」之海事工程船：環海翡翠輪（Green Jade），主要皆由台船承擔，現在都正在台船廠區碼頭日夜趕工中。

台船國艦造艦業務營收比重今年已經拉高至6成左右，商船業務約占3成，其餘海工、船艦維修業務等約占1成，前11月合併營收約200.6億元、年增約15%，營運重心從建造商船調整多元發展雖已見初步結果，但仍不敵今年主要原料價格走高帶來的虧損壓力。

台船自結前11月虧損31.22億元，相較去年同期呈現由盈轉虧，台船表示，今年確實受到通膨、原料零件走高等因素壓抑獲利表現，預期12月也承受了一定的虧損壓力。

台船分析明年訂單概況，目前在手訂單約在4百億上下，明年開始第1季將為萬海交付3千TEU的新船，預計第二季也會再交付1船，第三季將交付2船，4艘船將全數交完；另外，100頓巡緝艇則預計在明年上半年交完，而台船為子公司台船環海打造的環海翡翠輪明年6月可以完工交船，將立即投入執行中能風場、海龍風場等海事工程業務，隨著訂單陸續交付，營收、獲利也會同步攀升。

台船 營收

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