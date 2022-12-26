媒體議價分潤機制 唐鳳：最快明年第一季出爐

有關媒體議價問題，數位發展部長唐鳳今（26）日指出，目前媒體有提出兩個比較明確的方向，其中有關議價與分潤機制是短期內比較好達成的目標，預計會積極與大型跨境平台溝通，盼能在明年第一季有具體作法。

立法院交通委員會今日審查數位部預算，會中就有立委提問有關媒體議價的相關進度，是否已經有相關做法，討論情況如何？對此，唐鳳表示，目前看起來有兩種不同偏好的解決方案，首先報業這邊是希望可以建立一個議價跟分潤的機制，而電子影音媒體則是提出希望可以用稅法處理，「但我認為議價跟分潤的機制是比較短期內就可以建立的，因此這部分我們會盡量跟大型跨境平台在明年第一季，就提出一些具體作法。」

至於另外一種，唐鳳說，但是在税的方面，由於税相關的議題並不是數位部說了算的，因此會將這項討論，報上由政務委員吳政忠所召集的跨部會會議中討論可行性與運用，整體來說，溝通上都還算順暢，也不會排除任何做法。