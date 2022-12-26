快訊

直播／較上周增37%！本土確診今增14,162例、境外72例 14人病歿

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

微服出巡？蔣萬安現身員工餐廳用餐 推薦一定要吃這項食物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媒體議價分潤機制 唐鳳：最快明年第一季出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部長唐鳳。記者杜建重／攝影
數位發展部長唐鳳。記者杜建重／攝影

有關媒體議價問題，數位發展部長唐鳳今（26）日指出，目前媒體有提出兩個比較明確的方向，其中有關議價與分潤機制是短期內比較好達成的目標，預計會積極與大型跨境平台溝通，盼能在明年第一季有具體作法。

立法院交通委員會今日審查數位部預算，會中就有立委提問有關媒體議價的相關進度，是否已經有相關做法，討論情況如何？對此，唐鳳表示，目前看起來有兩種不同偏好的解決方案，首先報業這邊是希望可以建立一個議價跟分潤的機制，而電子影音媒體則是提出希望可以用稅法處理，「但我認為議價跟分潤的機制是比較短期內就可以建立的，因此這部分我們會盡量跟大型跨境平台在明年第一季，就提出一些具體作法。」

至於另外一種，唐鳳說，但是在税的方面，由於税相關的議題並不是數位部說了算的，因此會將這項討論，報上由政務委員吳政忠所召集的跨部會會議中討論可行性與運用，整體來說，溝通上都還算順暢，也不會排除任何做法。

唐鳳

延伸閱讀

張善政宣誓就職桃園市長 承諾1280月票絕不跳票

【專家之眼】唐鳳賣麵線 部長換人當！

民間禁不禁抖音？唐鳳：先取得社會共識

影／立法規範使用抖音？唐鳳：先取得社會共識

相關新聞

10萬元勞工紓困貸款今開辦 符合4條件前半年月息143元

勞動部勞工保險局今表示，112年勞保紓困貸款今起受理申請，至112年1月7日止受理申請。貸款期間3年，每人最高貸款金額1...

俄烏戰爭進尾聲？「澤倫斯基美國行」背後原因不單純⋯謝金河：金融市場出現2變化

俄烏戰爭可能進入最後階段

整理包／2023年「10萬元勞工紓困貸款」今開辦！符合4條件可領錢救急 一文搞懂申請步驟

勞工紓困開辦了！年關將近，為減輕勞工朋友的生活負擔，勞動部勞工保險局推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，今（26）日上午9時開放申請，每人最高可貸金額為10萬元。聯合新聞網整理出9大項紓困貸款的申請方式和注意事項，讓有需求的勞工一篇搞懂，及早把握時間送件申請。

全球景氣降溫恐拉長 財部：國安基金不排除護盤2年

國民黨立委林德福今天質詢，如果經濟景氣繼續不回溫，國安基金是否可能陪過年，甚至還陪2年。對此，財政部代理部長阮清華說，「...

媒體議價分潤機制 唐鳳：最快明年第一季出爐

有關媒體議價問題，數位發展部長唐鳳今（26）日指出，目前媒體有提出兩個比較明確的方向，其中有關議價與分潤機制是短期內比較...

住宅家電汰舊節能補助112年元旦上路 每台補助3千元

為加速老舊耗能家電退場，經濟部推動住宅家電汰舊換新節能補助，民眾自112年1月1日起購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。