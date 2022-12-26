遭馬英九諷「美花美花瞞天下」 王美花：不要口出惡言

前總統馬英九日前引述媒體社論「美花美花瞞天下」的評論，諷刺經濟部長王美花不願接受台灣用電瓶頸現實。對此，王美花今（26）日於立法院受訪表示，馬前總統是前元首，「還是不要口出惡言」。

王美花說，馬前總統是前元首，「那前元首應該還是不要口出惡言。」政府對於新能源包括風力、地熱、氫能等，以及核能方面的小型模組化核能機組（SMR）、核融合都有密切關注。

她話鋒一轉，針對核能發電，新北市長侯友宜已經說，不要把核廢料放在新北市，核二機組的乾貯設施迄今都沒有拿到新北市府許可，如果無法使用過燃料棒的儲存，後續也沒有再談的可能性。

王美花說，台灣目前的最終處理場一直找不到，「那馬總統做了八年也是找不到」，這個就是大家的問題，大家要一起來解決的問題。

她最後再強調，馬前總統作為前元首，對於政策可以平心靜氣提出意見，但對於現任正在執行能源業務的政府，「我想不要這樣說還是比較好啦！」