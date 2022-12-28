春節送暖 王道銀行續推免手續費、利息減降2%之影響力貸款

農曆春節是一年當中闔家團圓的日子，但卻仍有許多經濟弱勢者，在生活遭遇緊急狀況時，無法獲得足夠的資金以度過生活的難關。根據台灣金融研訓院《2020台灣金融生活調查》，台灣仍有高達11%的人無法獲得任何形式的銀行借貸，這群人被排除在主流金融產品與服務之外，若走向非正式借貸，恐將導致財務惡性循環。

台灣首家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者－王道銀行（O-Bank），自2020年開始便積極希望能透過金融本業解決上述問題，首創推出「影響力專案」，除了提供消費者一年期定儲年利率1.465%的「影響力存款」，更承諾將此筆存款資金專款專用，僅提供給經濟弱勢族群申請「影響力貸款」之用；影響力存款利率與王道銀行一年期定儲牌告利率相同，但卻能發揮不一樣的影響力，協助經濟弱勢者獲得可負擔的貸款資源以度過危急時刻，也藉此逐步建立信用分數。

「影響力貸款」提供貸款金額最高新台幣10萬元、還款期限最長3年、免手續費以及貸款利率依一般信貸利率減降2%之優惠，適用對象除了持有政府核發之低收入戶證明與中低收入戶證明者，王道銀行更於春節前夕，擴大納入持有「特殊境遇家庭」證明以及「撫養持有身心障礙證明親屬」者，希望能將金融資源擴及給更多有需要的人，也讓有緊急資金需求的經濟弱勢者可以安心過好年。影響力貸款可全程於線上完成申貸，詳細申請資格可參考王道銀行官網。

除上述「影響力貸款」適用對象外，王道銀行自2020年底即與多家公益組織合作，提供影響力貸款給其經濟弱勢員工或輔導個案，包括第一社會福利基金會、台灣婦女展業協會、杉林大愛縫紉生產合作社、食藝餐飲以及介惠基金會。王道銀行利用結合金融與公益的創新模式，除了讓更多經濟弱勢且有緊急資金需求者可以獲得負擔得起的貸款外，也讓消費者在存款的同時也能擁有行善的選擇權，形成良好的循環。