整理包／2023年「10萬元勞工紓困貸款」今開辦！符合4條件可領錢救急 一文搞懂申請步驟

勞工紓困開辦了！年關將近，為減輕勞工朋友的生活負擔，勞動部勞工保險局推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，今（26）日上午9時開放申請，每人最高可貸金額為10萬元。聯合新聞網整理出9大項紓困貸款的申請方式和注意事項，讓有需求的勞工一篇搞懂，及早把握時間送件申請。

勞保局表示，同時符合以下四項條件的勞工，都可以提出申請：

一、生活困難需要紓困；

二、參加勞工保險年資滿15年（計算至112年1月7日止）；

三、無欠繳勞工保險費及滯納金；

四、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

※注意

有以下二項情形者不得申請：

一、已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請；

二、申辦本項貸款無需繳交任何費用；每人限申請1次，重複申請者不予受理。

這項「勞工保險被保險人紓困貸款」總額度以新臺幣200億元為原則，每人最高貸款金額為新臺幣10萬元，貸款期間3年。

自撥款日起為年息1.718%，嗣後由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後之年利率計算。

貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。如借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息143元，自第7個月開始每月繳本息3,408元。

勞保局提醒民眾，請按期正常還款，以免扣減未來請領之保險給付。

111年12月26日（星期一）上午9時開放申請，至112年1月7日（星期六）23點59分截止（不同申請管道，有不同的截止時間點）。

◎臨櫃：111年12月26日（星期一）至112年1月7日（星期六）止（依政府行政機關辦公日曆表之每上班日上午9時至下午5時止）。

◎網路：111年12月26日（星期一）9時起至112年1月7日（星期六）24時止。

◎郵遞：111年12月26日（星期一）至112年1月7日（星期六）止（以郵戳為憑）。

土地銀行所屬分行或其委託之金融機構。

◎臨櫃：被保險人填妥申請書並檢齊第五項應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託之金融機構提出申請。但因傷病診療期間無法親自辦理者，應提出委託書、醫療機構出具之相關證明文件、戶口名簿（或其他足資證明被保險人與受託人親屬關係之證明文件）與受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份（正本驗後發還）委託親屬辦理，俟核定通過後再檢齊第五項應檢附文件，由被保險人親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約、對保及撥款手續。

◎網路：符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，應於受理申請期間進入土地銀行入口網站，點選首頁「112年勞保紓困貸款」，點擊「點我申辦」，依序填妥申請資料，並完成網路簽約及對保手續，網路申請受理後即以Email回傳受理成功訊息。

◎郵遞：被保險人填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託之金融機構（地址請至該行網站查詢），俟核定通過後再檢齊第五項應檢附文件，親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

一、申請書；

二、掛號回郵信封（請填妥收件人姓名、住址並貼足郵資）；

三、被保險人印章；

四、已在土地銀行開立存款帳戶者：請攜帶(1)存摺，及(2)本人身分證正本及正、背面影本1份；

五、未在土地銀行開立存款帳戶者：請攜帶(1)本人身分證正本及正、背面影本2份，及(2)健保卡(或駕照）正本及正、背面影本1份，辦理存款開戶手續；

六、委託親屬辦理者：請攜帶(1)委託書、(2)醫療機構出具之相關證明文件、(3)戶口名簿(或其他足資證明被保險人與受託人親屬關係之文件)，及(4)受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份。俟核定通過後，被保險人仍應於核定日起30天內，帶著相關文件（上述第一到五項），親自到原申請分行辦理簽約對保及撥款手續。

至於選擇線上申請的民眾，備妥身分證（影像檔）、健保卡（影像檔），外加線上填寫申請書後，可以透過土地銀行之晶片金融卡、自然人憑證，或是其他銀行之手機簡訊完成身分驗證流程。不過，沒有土地銀行之存款帳戶的民眾，線上申辦完成後，同樣需線上開立土地銀行之數位存款帳戶。

由於申辦「勞工保險被保險人紓困貸款」的手續簡單，勞保局鼓勵民眾多利用網路申請方式辦理，線上申請傳送門。

民眾需確保身邊已備妥可上網的手機或電腦（含讀卡機），以及完整彩色清晰之身分證正反面、健保卡正面影像檔，即可開始進行申辦。首先，需先完成身分驗證流程，參考如下：

圖／翻攝自「臺灣土地銀行」官網

驗證完畢後，前往土地銀行官方網站，進入「勞保紓困貸款」申請專頁，選擇「申請」，申請步驟如下：

圖／翻攝自「臺灣土地銀行」官網

圖／翻攝自「臺灣土地銀行」官網

圖／翻攝自「臺灣土地銀行」官網