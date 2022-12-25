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加油要快！ 下周油價汽油漲0.1元、柴油大漲0.6元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（26）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.6元。本報資料照片
台灣中油宣布，明（26）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.6元。本報資料照片

台灣中油宣布，明（26）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.9元。本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元。

台灣中油表示，本周受12月至今俄油出口較上月減少11%及北半球進入冬季取暖用油旺季等因素影響，導致國際油價上漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲0.71美元，新台幣兌美元匯率貶值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為0.84%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲0.3元及0.8元，惟本周部分亞幣升值較多，換算亞洲鄰近國家汽、柴油稅前最低價較前周高，國內價格未觸抵前述國家調整上限，吸收金額皆為0元；計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。汽、柴油共各吸收0.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.6元。

國際油價 中油

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