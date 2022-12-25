加油要快！ 下周油價汽油漲0.1元、柴油大漲0.6元

國發會27日將發布11月景氣燈號。預估在出口數據、工業生產指數雙雙翻黑的衝擊下，綜合判斷分數掉分的機率相當高，一旦掉二分，景氣燈號就會從現在代表景氣趨緩的黃藍燈，滑落為代表景氣低迷的藍燈。 10月景氣對策信號綜合判斷分數「未降反升」，主因是機械及電機設備進口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加二分，這是受到半導體大廠設備進口大增所致。不過，機械及電機設備進口值這項數列受到廠商投資時程、計畫影響，波動很大，之後仍有可能回落。

2022-12-25 07:00