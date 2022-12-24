大林發電廠環評 過初審

環保署昨（23）日進行台電大林發電廠燃氣機組更新改建計畫環評第二次初審，雖然在地民眾及環團抗議，專家仍建議補正後通過，後續補足2030、2050等碳捕捉計畫減少排碳量，送環評大會審查。開發單位台電公司表示，此次計畫增加兩部燃氣複循環機組，總裝置量140萬瓩，有助於南部供電穩定。

台電發言人吳進忠坦言，南部地區現階段增加最多的用電量確實來自台積電，大方向也為台積電準備未來用電。高雄大林電廠的五號機及六號機都屬於燃氣機組，但是年代久遠，發電效率不如較新機組，要改為效率較好的副循環機組；其次三號機、四號機為燃油機組，目前皆已除役拆除，原地設置兩部總裝置容量達1.4GW（10億瓦）的燃氣複循環機組。

台電說，核三廠等電廠將相繼除役，南部用電需求持續成長，預估2027年南部夜間負載達1,281萬瓩，另需考量南科用電會再增加151萬瓩、依高市府2021年函示，高雄市政建設及產業用電將再增加88萬瓩；在企業南駐情況下，南部用電需求將供不應求。

台電評估，2027年南部夜間發電容量合理應備有1,473萬瓩，雖規劃新增豐德、興達(氣)，但考量大林5號機、核三、興達（煤）相繼除役，裝置容量約1,276萬瓩，仍不足197萬瓩，為達2027年供電穩定，提出大林電廠新設兩燃氣機組，計畫增加140萬瓩。

台電在計畫書中說明，為因應大高雄地區產業用電需求，及考量未來南部地區再生能源大量併網的電力系統穩定，推動大林發電廠燃氣機組更新改建計畫。計畫用地位於大林發電廠廠區內，利用場內原3、4機拆除後空地及廠內剩餘空間，設置總裝置容量140萬瓩共兩部燃氣複循環機組，開發面積約14公頃。

台電指出本次計畫，可提升電廠整體營運績效及競爭力，達成淨零排放目標。