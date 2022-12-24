外匯存款餘額 締新猷

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（23）日公布11月金融情況，其中外匯存款餘額飆上8兆8,016億元，續創歷史新高，單月增加216億元。央行經研處副處長蔡惠美解釋，外匯存款餘額締造新猷，主要是銀行競相推出美元優利方案，吸引國人加碼投資。

不過，進一步觀察外匯存款年增率，相較10月的23.5%，11月已略見放緩至20.5%，蔡惠美說明，主要原因是11月出口表現不好，較去年同期衰退13.1%，貨款收入不像過去那麼豐厚，加上新台幣匯率11月升值，以新台幣計算的外匯存款餘額會略為縮水，使11月年增率較10月趨緩。

回顧11月，因熱錢大舉匯入，當月匯價強勢升值1.308元，單月升幅高達4.23%。

長期以來，國銀外匯存款餘額持續增長，主要原因就是國內出口商拿到貨款收入後會放在外匯存款，用來應付後續進貨時償還貨款等需求。

央行統計顯示，11月外資匯入後，暫時停泊餘裕資金的外國人新台幣存款餘額為2,603億元，連兩月上漲並為三個月新高，單月增加73億元。

蔡惠美解釋，根據金管會統計，外資10月僅淨匯入4.56億美元，11月淨匯入規模大幅擴增至92.16億美元，且外資匯入後也確實進場買股票，並推升台股指數上漲。

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